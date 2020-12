El comienzo fue muy positivo para Quimsa. Con un parcial de 8 a 0, obligó a que Martín Villagrán pida su primer tiempo muerto en 03:34 de haber iniciado el encuentro. Al “Verde” se le hizo complicado achicar la diferencia por los reiterados tiros fallados, y no sólo eso, sino que se cargó de faltas antes de la primera mitad del cuarto. La efectividad de la “Fusión” no aflojó y en cada ofensiva les resultó accesible aumentar su score. Para no quedarse atrás, los de Comodoro quedaron siete abajo con 03:30 restantes para finalizar los primeros 10, pero con grandes problemas en defensa. El “Tricolor” se llevó el primer parcial por 22 a 11 con buenas acciones en ataque y aprovechando los errores de la “Magia” con las marcas.

En la reanudación del partido, Gimnasia parecía mejor, pero Quimsa volvió a pisar fuerte y mostrar su contundencia. Algunos errores de parte de los santiagueños permitieron que los adversarios achiquen un poco la distancia, pero esto no duró mucho. Con 03:15 restantes, el resultado se mantuvo favorable a los de Conferencia Norte por 15 arriba y el DT de Comodoro pidió minuto técnico para ordenar a sus dirigidos. Pasado esto, la ofensiva del equipo de Santiago del Estero continuó muy afilada, al “Verde” le costó descontar en el marcador y el parcial fue nuevamente para los del norte, yéndose al descanso por 43 a 25.

Luego del receso, el puntero de la Liga Nacional mantuvo su intensidad. Nicolas Copello y Diamon Simpson comenzaron a transformarse en las figuras de la “Fusión” con 11 tantos cada uno. A pocos minutos del cierre del anteúltimo cuarto, el “Verde” pasó de perder por 22 a estar a 11 de igualar en el electrónico. Todo indicó que Gimnasia tuvo un buen envión anímico en el que pudo relucir su poder ofensivo y pasar a ganar el tercer parcial por 20 a 15. Estando arriba por 13, los santiagueños sabían que, a pesar de una buena distancia, el final iba a ser muy complejo por lo demostrado por la visita en los terceros 10.

El último cuarto se abrió con un Quimsa nuevamente enfocado. Con un parcial de 8 a 2 y sacando jugo de las distracciones defensivas de Gimnasia, Villagrán accedió al tiempo muerto. A 06:10 para el cierre de la tarde, la diferencia volvió a crecer a favor del “Tricolor” con 20 tantos arriba. 90 segundos más tarde, los patagónicos descontaron por seis y fue algo que no le gustó mucho a Sebastián González. Tras esto, recurrió al tiempo muerto para ordenar cuestiones detalles de sus dirigidos. Iván Gramajo debió ser reemplazado por una fuerte caída que lo dejó sin posibilidad de pisar con su pie derecho y con muchas preocupaciones en el banco de la “Fusión”. Al equipo comodorense le costó mucho jugarle de igual a igual al puntero del certamen y cayó por 76 a 60 en el Héctor Etchart.

Síntesis

Gimnasia: Franco Giorgetti 12, Sebastián Vega 2, Juan Fernández Chávez 1, Miguel Ruiz 7, Sebastián Orresta 2(FI). Yoanki Mencia 0, Bernardo Barrera 0, Pedro Bombino 0, Franco Ferraría 0, Diego Romero 14, Juan Manuel Rivero 14, Jonatan Treise 9. Entrenador: Martín Villagrán.

Quimsa: Nicolás Copello 13, Mauro Cosolito 6, Diamon Simpson 13, Brandon Robinson 9, Fabián Ramírez Barrios 12(FI)., Emiliano Toretta 0, Iván Gramajo 6, Bryan Carabali 0, Sebastián Lugo 0, Trevor Gaskins 2, Alejandro Diez 6, Franco Baralle 9. Entrenador: Sebastián González.

Estadio: Héctor Etchart.

Árbitros: Fabricio Vito, Roberto Smith, Jorge Chávez.

Parciales: 11-22 / 14-21 (25-43) / 20-15 (45-58) / 16-18 (61-76).

Foto principal: Liga Nacional de Básquet