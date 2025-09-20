La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, flamante campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Comodoro Rivadavia, enfrenta una incertidumbre que pone en riesgo su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Lo que comenzó como una celebración y un nuevo sueño deportivo, este viernes 19 de septiembre se tornó en un escenario de dudas e incógnitas para el club y el fútbol local.

REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PERO DUDAS SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA

El Consejo Federal le aplicó una suspensión de un año sin poder jugar el Torneo Regional, acompañada de una multa económica. Sin embargo, tras una apelación presentada por el club comodorense, Pasta de Campeón conoció que dicha sanción fue revocada.

No obstante, la noticia positiva de la revocación no se traduce automáticamente en la confirmación de la participación del Azurro. Según pudo conocer este medio, hay versiones que indican que la solicitud de la licencia deportiva que habilita a disputar la edición 2025/26 del Torneo Regional está en duda, lo que generó preocupación en el entorno del club.

LA LIGA DE FÚTBOL DE COMODORO BAJO LA LUPA

El foco de esta problemática parece estar vinculado a la situación de la liga local, que podría estar complicando la concesión de licencias deportivas a sus equipos. De acuerdo con datos recabados por Pasta de Campeón, el Consejo Federal habría decidido priorizar el otorgamiento de licencias a los equipos que hayan cumplido con ciertas actividades durante el año , como por ejemplo la participación en la primera edición de la Copa País.

Héctor Millar, presidente de la Liga de Comodoro Rivadavia, había expresado en mayo el contexto adverso que atravesaba el fútbol petrolero y confirmaba que se bajaba de la Copa País: “No existió el aporte económico de ningún órgano, ni municipal ni provincial, y mucho menos de AFA, y por eso no podemos afrontar este torneo. Los propios jugadores no están dispuestos a perder días laborales tampoco. Hay que viajar, cubrir alojamientos, almuerzos, traslados. La Liga, al día de hoy, no recibió ni un aporte. Todo lo venimos haciendo con la administración propia, incluso los arbitrajes”.

Además, “Pato” Millar explicó que muchos clubes en aquella ocasión manifestaron dificultades para ceder jugadores debido a las competencias locales en las que están involucrados, lo que, sumado a la falta de financiamiento, pone en riesgo la participación general de equipos de Comodoro en el Torneo Regional.

Otro factor que complica la situación es la ausencia de equipos comodorenses en el Torneo Clasificatorio Patagónico 2025. Debido a que ninguna institución local mostró interés en participar, los cupos para la Región Patagónica quedaron en manos de Racing de Trelew y Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn.

Este detalle es fundamental, ya que, según versiones, varios equipos patagónicos que sí participaron del clasificatorio en otras provincias recibieron el visto bueno para sus licencias deportivas, lo que coloca a Comodoro Rivadavia en una situación menos ventajosa.

FUTURO INCIERTO PARA LA CAI Y EL FÚTBOL COMODORENSE

La CAI, campeón legítimo del Apertura 2025, obtuvo en forma directa la plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, por lo que la no concesión de la licencia para la edición 2025/26 sería un golpe duro tanto para el club como para los hinchas y el fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por ahora, el único equipo local confirmado para este Torneo Regional es Jorge Newbery, que se aseguró su lugar por mérito deportivo como campeón del Torneo Apertura 2024.

En los próximos días se esperan definiciones clave que determinarán si el Azurro será parte o no de la competencia más federal del país.