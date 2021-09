Este martes, la noticia del caso positivo de Diego Iacovone, cocinero de la Selección argentina, desató la indignación del periodista Martin Liberman, quien mostró su descontento y rabia en su cuenta de twitter.

La situación fue para preocuparse ya que el día lunes se realizó un asado para 50 personas, donde el conjunto albiceleste lleva adelante la "burbuja sanitaria" y justamente Iacovone fue quien estuvo a cargo de la comida.

Afortunadamente para Scaloni, todos los otros resultados de los hisopados dieron resultado negativo.

Sin embargo, Liberman no tuvo compasión y tiró bombas para todos: "La selección rompió la burbuja varías veces. La de Rossi (arquero de Boca) hoy es la más evidente de todas. Ayer estaba con su familia y amigos y hoy en el predio! Nos venden que Argentina es perfecta. Ahora son todos genios ahí adentro. Las reglas son para algunos nada más! Se cagan en todos", manifestó.

Y agregó que "en la TV nadie vende “burbujas” falsas. No hay mayores cuidados, pero no se dicen cosas que no suceden. En la selección dicen que hay burbuja y toman café con Scioli sin barbijo", remarcó.

En ese marco, sostuvo que "ellos pueden ir y venir, cenar de a 60 pero los argentinos estaban varados sin regresar a su casa. Hay ciudadanos de 1ra y ciudadanos de 3ra (el resto). Todos cómplices", sentenció.