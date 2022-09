Leonardo Ponzio habló de Passarella y la ausencia en su despedida: “A mí me marcó"

Leonardo Ponzio invitó a Daniel Passarella a su partido despedida pero el reciente homenajeado por el Inter de Milán e ídolo millonario no participará. El exmediocampista que vistió los colores de River brindó sus sensaciones por la ausencia de su primer DT.

“Passarella me trajo a River como técnico y como presidente. Me hubiese gustado que esté porque fue representativo. A lo último se decía que estaba enfermo. No lo comprobé, pero tampoco quería molestarlo”, expresó el León.

“A mí me marcó: me vino a buscar como técnico y después como presidente”, especificó sobre el Kaiser.

Tras varias preguntas por parte de los periodistas de F90, Ponzio lanzó una contundente frase contra el expresidente de River: “La historia del mundo del fútbol lo va a poner en su lugar. ¿Quién no se equivocó? Yo no puedo juzgar a nadie. Yo lo tuve en otra época, a mí me marcó”, apuntó.

Por último, expresó que el hincha de Boca lo trata “bien” y siente que lo respetan fuera de la cancha. “Yo les digo que no pasa nada cuando son de Boca. Yo nunca salí a hablar. Me parece caer muy bajo”, cerró el referente River.