Stella Maris decidió cortar el vínculo con Omar Zappitelli, que dirigió su último partido el pasado fin de semana, y apostó por Leonardo Acuña, un joven entrenador que hará su presentación como entrenador principal en la Primera B de la Liga de Fútbol de Comodoro.

“Siento mucha responsabilidad de hacer las cosas bien, hay mucha gente que confía en mi y está agradecida de que yo esté ahí. Con muchas ganas de trabajar”, aseguró Acuña a Pasta de Campeón.

El joven técnico vive a dos casas del club de sus amores y contó que su vínculo fuerte inició en 2005, cuando decidió ficharse y defender la camiseta “tricolor” en la Liga de Barrios. Sin embargo, siete años después se fracturó entrenando y decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista.

No obstante, esa desilusión le permitió reinventarse y encontrar su lugar en el fútbol. “Nunca pude volver a jugar pero acepté una invitación cuando me dijeron que me sume como aguatero. Después empecé a colaborar con el técnico en la Liga de Barrios y ahí me gustó todo lo relacionado con la dirección técnica”, reveló.

Ya en 2015, se creó la Liga Costa Austral y Stella Maris se afilió. “Ahí se me dio la chance de manejar grupos numerosos. En el 2018, el club se sumó a la Liga Oficial y yo seguí en la Austral hasta que un día me convocaron a la Reserva”, comentó.

En dicha división, logró consagrarse campeón y posteriormente, obtuvo tres subcampeonatos seguido. Pero el resultado es lo de menos según remarco, ya que en el camino su principal objetivo se cumplió. “Llegaron muchos jugadores a Primera División, eso es lo más importante”, indicó Leonardo, quien se encuentra en el segundo año del curso nacional de Técnico.

El joven entrenador que también dirigió la Selección de Comodoro en la Liga Independiente de los Barrios y la Liga Costa Austral, tuvo palabras de agradecimiento por apostar a él. “Le agradezco a toda la gente del barrio que me brindó su apoyo para que me pueda animar a dirigir la primera división del club. También a la Comisión Directiva, de los 13 miembros, todos votaron para que yo pueda estar al frente del equipo”, cerró Acuña.