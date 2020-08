LeBron James aseguró que "nadie" del básquetbol "está triste" por perder como espectador al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho que apagaba la televisión cada vez que veía las protestas contra el racismo que impulsaron los jugadores.



"Puedo sentarme aquí y hablar por todos los que amamos el juego del básquetbol y no podría importarnos menos", afirmó James en rueda de prensa ante la consulta por las declaraciones de Trump.



"No creo que la comunidad del básquetbol esté triste por perderle a él como espectador", agregó el alero de Los Ángeles Lakers luego de la derrota de anoche ante Oklahoma City Thunder.

"Nuestro juego está en una hermosa posición y tenemos aficionados en todo el mundo que aman y respetan lo que intentamos aportar al juego", insistió LeBron.



Unas horas antes, en una entrevista por televisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había criticado el movimiento "Black Lives Matter" en contra del racismo que impulsaron los jugadores de la NBA en la temporada que se lleva a cabo en el complejo de Disney en Orlando.



"Cuando los veo arrodillados, simplemente apago el juego. No tengo ningún interés en el juego", dijo Trump en referencia al gesto que patentó el exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick.



"Tenemos que defender nuestra bandera, a nuestro país y a nuestro himno. Y mucha gente está de acuerdo conmigo", amplió Trump y concluyó: "si me equivoco, voy a perder las elecciones. Y eso está bien para mí. Pero siempre me pondré de pie por nuestro país y por nuestra bandera".



En este sentido, James también se involucró en lo que serán las elecciones presidenciales de noviembre y se refirió a la oportunidad que tienen los estadounidenses de "cambiar". Así lo detalló agencia Télam.



"Noviembre está a la vuelta de la esquina y es un gran momento para nosotros como estadounidenses. Hablamos de que queremos algo mejor, queremos el cambio y tendremos esa oportunidad", apuntó.