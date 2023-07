(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Para jugar de local en cualquier cancha, Néstor David Jones puso más que corazón para dejar su sello en el fútbol patagónico. CAI, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Estrella del Sur (Caleta Olivia) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, fueron algunos de los equipos donde el “Coreano” dejó su sello.

Además de convertir goles de todas las formas posibles, si algo no le faltaba al delantero nacido y criado en Caleta Olivia, era el sacrificio, el "juego sucio" en el buen sentido. No le importaba embarrarse ni terminar con la cara llena de sangre, quienes tuvieron la oportunidad de verlo jugar en un campo de juego, sabían que el delantero era garantía de confianza y no iba a resignar ninguna pelota.