(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Chacarita Juniors sufrió el domingo una nueva derrota como local al perder 1-0 ante Almirante Brown, en un resultado que profundizó la crisis deportiva del equipo y lanzó a la furia al presidente del club, Néstor Di Pierro.

Con siete encuentros consecutivos sin victorias, el Funebrero quedó a un punto de Agropecuario, el último clasificado al Reducido, amplificando la presión en la recta final del torneo.

LAS BOMBAS DE DI PIERRO A LOS JUGADORES DE CHACARITA

Sin filtros ni medias tintas, Di Pierro descargó toda su indignación contra los jugadores profesionales después del partido. “Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret”, afirmó con contundencia. El dirigente recordó que el plantel cuenta con todas las comodidades: psicólogo, nutricionista, hoteles y salario al día, y cuestionó qué más pueden necesitar para revertir la situación.

En una entrevista exclusiva con Mano a Mano Chacarita, Di Pierro profundizó su crítica hacia el plantel y su actitud dentro y fuera de la cancha. “Antes el problema era el técnico porque no tenían relación con él. Ahora ese problema está resuelto porque ya no está más. Que dejen de pintarse el pelo de rubio o usar botines colorados. Y que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”, disparó el presidente, anunciando un ultimátum para los futbolistas.

Sobre la figura del nuevo entrenador, Ricardo Mayor, Di Pierro transmitió confianza en su capacidad para levantar al equipo, aunque confirmó que la tensión es compartida. “Mayor me dijo que él lo va a sacar adelante. Estaba tan caliente como nosotros. Los jugadores son cagones”, afirmó sin rodeos.

En un crudo diagnóstico del plantel, agregó: “No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”. El mandatario dejó en claro que espera un cambio profundo en la entrega y compromiso para evitar una temporada desastrosa y, quizás, la pérdida del derecho a pelear el ascenso.

Chacarita vive un momento crítico dentro y fuera de la cancha y la presión sobre jugadores y cuerpo técnico crece día a día. La respuesta del plantel se espera urgente ante un calendario que no permite más errores si el objetivo es mantener chances de ascenso y evitar una nueva frustración.