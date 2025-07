Por la mañana, el plantel de River entrenará en la Pista de Atletismo de kilómetro 4, mientras que por la tarde se trasladará al club Saavedra, en otro encuentro con instituciones locales, en el marco de una agenda que no solo apunta a lo físico y futbolístico, sino también al vínculo con la comunidad.

El cierre de esta visita sin precedentes será el sábado 5 de julio, cuando River vuelva a presentarse en el Estadio Municipal. Desde las 14:30 horas, disputará un nuevo partido amistoso abierto al público, que se jugará en tres bloques de 30 minutos.

En el primer bloque será desde las 15 horas, y se enfrentará ante el equipo femenino de Comisión de Actividades Infantiles. En el segundo bloque, jugará desde las 15:40 ante el plantel femenino de Ferrocarril del Estado. Finalizando después de las 16:20 horas, ante el equipo femenino de Saavedra.

Tras 10 años, una histórica tienda de ropa de Comodoro cierra sus puertas y liquida todo "al costo"

Al igual que en el primer encuentro, la entrada será libre y gratuita, y se espera una gran convocatoria para despedir al equipo en su última jornada en la ciudad.

Durante su estadía en Comodoro, el equipo millonario no solo ha entrenado y competido, sino que también ha compartido momentos con la comunidad, generando un fuerte impacto en el desarrollo y la visibilidad del fútbol femenino en la región.