Lo que debía ser un cruce caliente por definición deportiva terminó en un mar de dudas. El partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido en el entretiempo cuando el árbitro Lucas Comesaña denunció haber sido amenazado por dirigentes del equipo local en el vestuario. La historia, según el juez, ahora queda en manos del Tribunal de Disciplina.

“El partido está suspendido, en primer lugar. Después, resuelve el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Acá sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Eso es todo lo que le puedo decir en este momento”, relató Comesaña minutos después de los incidentes en TyC Sports.

El encuentro estaba 1-0 a favor de Deportivo Madryn cuando el clima comenzó a enrarecerse. Según el propio Comesaña, los dirigentes locales ingresaron sin autorización al vestuario arbitral y lo amenazaron.

Comesaña describió con claridad cómo ocurrió la amenaza: “Me estaban esperando en el pasillo, todo ese recorrido. Y después directamente entraron al vestuario sin golpear la puerta. Ahí fue donde nos amenazaron. Pasó justamente todo eso, y mismo adentro del vestuario ingresaron sin siquiera golpear la puerta”.

El árbitro confirmó que los agresores están identificados y que, además del informe arbitral, se realizará una denuncia policial:

“Tendríamos que hacer la denuncia posterior, no fue solo a mí, sino al equipo arbitral. Prefiero declarar donde debo”, aseguró.

A las amenazas dentro del vestuario se suma una situación previa en el entretiempo con un menor alcanzapelotas detrás del arco, que fue parte de las discusiones y que será informada también al Tribunal. Comesaña aseguró que la autoridad para permitir o no esa presencia corresponde al cuarteto arbitral y que todo será elevado en el informe.

“Nosotros tenemos la autoridad de permitir o no estar a una menor alcance de pelota dentro del campo de juego, y después lo informaremos al Tribunal de Disciplina qué es lo que sucedió tanto dentro del campo de juego como en el vestuario”, señaló Comesaña, dejando entrever que intentarán realizar la denuncia en el mismísimo vestuario del estadio.