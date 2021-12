(Pasta de Campeón - ADNSUR) Gimnasia y Esgrima venció a Petroquímica 76-55 y asi accedió a la final del torneo que forma parte de la Asociación de Básquet de Comodoro Rivadavia. El primer tiempo fue 4-19 para el equipo local.

Sin embargo, una serie de hechos de repudio se suscitaron cuando la parcialidad de Kilómetro 8 intentó robarse tres banderas que se ubican siempre en el Socios Fundadores y que le rinden tributo a hinchas y viejas glorias de la institución.

El hecho se fue a mayores cuando el canchero Juan Torres intentó que no arrancaran los “trapos” y ante la negativa comenzaron las agresiones para con este de parte de los inadaptados.

“Popi” Lasso se despidió de Petroquímica: “hasta la vuelta Verdolaga amor de mi vida”

Fue en ese instante que los propios jugadores del equipo local salieron en su defensa y se abalanzaron sobre el tumulto para que no solo no ataquen a un histórico colaborador del club, pero además que no se roben las banderas, un bien preciado para el club, principalmente desde lo sentimental.

Lamentablemente, los hechos suscitados empañan una buena actuación del club de Km 8 que realizó una gran campaña y fue eliminado por Gimnasia y Esgrima, que sigue adelante en el torneo.

Videos filmados por los simpatizantes presentes en el Socios Fundadores.