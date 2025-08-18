La Selección Sub-15 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia participará a partir de mañana en el Torneo Nacional de Selecciones de Liga y partió esta mañana desde la sede de la Liga.

La delegación, acompañada por Antonio Guevara, está al mando del cuerpo técnico dirigido por Mauro Villegas, que también está integrado por Edgardo Gordillo, Matías Abadie y Santiago Gaillard.

El debut será este martes 19 de agosto a las 14:00 h frente a la Selección de Trelew. El resultado definirá el cronograma de los encuentros del miércoles y jueves, también a las 14:00 h.