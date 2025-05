La Selección de Comodoro C20 arrasó con Trelew en el debut del Campeonato Argentino de Selecciones

(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La Selección de Comodoro Rivadavia C20 mostró credenciales y se impuso por 7 a 2 ante Trelew, en el marco de la primera fecha del Campeonato Argentino de Selecciones de fútbol de salón.

Desde el arranque, el equipo local mostró una efectividad demoledora. Apenas a los dos minutos, Tiago Reynoso abrió el marcador, dando el primer aviso de una noche que sería inolvidable.

Diego Benito no tardó en ampliar la diferencia, y cuando el encuentro parecía encaminarse con un 2-0 favorable, Santino Rivas se erigió como héroe al contener un penal ejecutado por Aaron Reyes, manteniendo la ventaja y el ánimo en alto para Comodoro

El dominio continuó con un selectivo dirigido por Marcos Contreras que no dejó respiro. Benito volvió a marcar, aprovechando un error en la salida de Castillo para definir con maestría ante el arquero rival. Más tarde, Alan Llaguel y Federico Cárcamo sumaron sus nombres a la lista de goleadores, dejando el marcador 5-0 al término de la primera etapa.

En el complemento, la ofensiva local no bajó el ritmo. Mario Hernández combinó con Santino Tula, quien solo tuvo que empujar el balón a la red para el sexto tanto, desatando la euforia en las tribunas.

Trelew, con amor propio, logró descontar gracias a una brillante jugada individual de Sergio Zalezki, que robó la pelota, encaró y superó al arquero comodorense. Sin embargo, Reynoso respondió con una sutil definición para el séptimo.

A 18 segundos del final, Reyes volvió a descontar para la visita y decoró el 7-2 definitivo en favor de Comodoro.

Este resultado no solo reafirma la calidad y el potencial del selectivo de Comodoro Rivadavia, sino que también los posiciona como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en este certamen nacional que reúne a 15 selecciones. La competencia, organizada por la CFSP comodorense, con fiscalización de la CAFS y el apoyo logístico de Comodoro Deportes, se extenderá hasta el viernes 30 de mayo.

El Campeonato Argentino de Selecciones C20 vuelve a Comodoro Rivadavia tras tres años, trayendo consigo el recuerdo imborrable del título obtenido en 2023 en este mismo escenario, bajo la dirección técnica de Marcelo Ramos y con Ignacio Barrientos como capitán y héroe, autor del gol decisivo en la final ante Mendoza en tiempo suplementario.

CÓMO SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA

LUNES 26 - 2ª FECHA

En el Gimnasio municipal 2 - Bº Pueyrredón

10:00 San Rafael vs Río Grande; Zona B.

13:00 Paraná vs Puerto San Julián; B.

15:00 Mar Chiquita vs Puerto Deseado; D.

17:00 Caleta Olivia vs Pico Truncado; D.

