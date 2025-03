La Selección Argentina se solidariza con Bahía Blanca y anunció que jugará un amistoso benéfico

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El entrenador del equipo nacional, Lionel Scaloni, destacó la importancia de esta iniciativa: “De nuestra parte vamos a hacer un partido amistoso en la cancha de Huracán a las 17 horas a beneficio del Hospital Pena, que ha perdido casi todo y es un lugar importante. Queremos que se levante con lo que podamos recaudar”.

“Es importante que ayudemos, que pongamos nuestro granito de arena para levantar ese hospital que será de mucha ayuda. Mandamos un fuerte abrazo para toda la gente que está atravesando un momento complicado. Esperemos dentro de un tiempo seguir apoyando. Creíamos que teníamos que hacer algo más allá del calendario, es más importante darle una mano a esta gente, con dos jugadores que son de ahí”, comentó.

Por su parte, Lautaro Martínez, oriundo de Bahía Blanca, no pudo evitar emocionarse al referirse a la difícil situación que atraviesa su ciudad natal: "Quiero agradecer al país que apoyó, me cuesta hablar porque me crié ahí, es un momento difícil. Hace un año sufrimos un temporal donde la ciudad no quedó en buen estado, nos recuperamos y ahora vivimos algo mucho peor.

“ Agradezco a toda la gente que donó cosas para ayudar a quienes perdieron todo, fue un momento duro. También quiero agradecer el apoyo de todos los clubes del fútbol argentino y al 'Chiqui' (Tapia), que se puso en contacto con todos nosotros. Este partido va a ser con una entrada simbólica, pero es importante que sigamos unidos y ayudemos a toda la gente ”, afirmó.

El partido solidario representa una oportunidad única para que el fútbol argentino una fuerzas y brinde su apoyo a los damnificados de Bahía Blanca, demostrando una vez más que el deporte es una herramienta poderosa para la solidaridad y la reconstrucción.