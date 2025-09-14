(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) La Selección Argentina de vóley, conducida por Marcelo Méndez, comenzó su camino en el Mundial de Filipinas con un estreno cargado de emoción. En el Coliseo Smart Araneta de Quezón, la Albiceleste se repuso de un mal inicio y derrotó a Finlandia por 3-2, con parciales de 18-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11.

El partido arrancó cuesta arriba: los europeos aprovecharon su fortaleza en el bloqueo y los errores argentinos en el saque para adelantarse 2-0. El panorama parecía oscuro, pero el ingreso de referentes como Luciano De Cecco le dio claridad al armado, mientras que la potencia de Pablo Kukartsev y el temple de Agustín Loser comenzaron a cambiar la historia.