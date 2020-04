La pandemia del coronavirus lo agarró al Pocho Lavezzi en medio de sus vacaciones en Saint Barth, una lujosa isla que pertenece a Francia. Es así que, mientras cumple con la cuarentena obligatoria en el Caribe, se generó un revuelo mediático en torno al ex futbolista y una acusación sobre quién sería su nueva pareja.

Este miércoles por la noche, el Pocho subió una foto a su cuenta de Instagram en la que se lo ve solo en la playa y con un asombroso paisaje de fondo. Fue allí que un usuario le comentó: “¿Icardiando?”, en alusión a las declaraciones de que sale con la ex novia de un amigo.

“No amigo, pero dejá que hablen, ni los amigos ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo”, fue la respuesta del rosarino de 34 años. Aunque se presume que el dardo de Lavezzi no fue solo para su interlocutor sino que también estuvo dirigido para su ex pareja, Yanina Screpante, quien salió a acusarlo en un programa de espectáculos: "Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia”.

“Lorenzo tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, confesó Screpante sobre la relación entre el Pocho y el empresario italiano.

Por otro lado, entre los rumores que lo vinculan con Natalia Borges, famosa actriz y modelo brasileña quien se encuentra en el mismo lugar que el ex Napoli y PSG, ambos subieron una historia, casi en simultáneo, en las que se lo ve a cada uno tomando el mismo vino que el otro: una botella de Chateau Rauzan-Ségla Margaux, cosecha 2012 (que tiene un valor de 80 dólares en el mercado internacional). La particularidad es que por el momento ninguno se mostró acompañado o mencionó al otro en sus posteos.

“Home is where your heart is. Bom dia” (Casa es donde está tu corazón. Buen día), había escrito la modelo en una de sus últimas publicaciones, que confirmó su ubicación en territorio francés. Además del lugar, coincide un sombrero usado por ambos, precisaron en varios medios del espectáculo.