TRISTEZA
La reserva de Boca se enteró de la muerte de Russo en pleno partido, y Mariano Herrón rompió en llanto
El emblemático entrenador de Boca Juniors murió tras una dura batalla de ocho años contra el cáncer.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Miguel Ángel Russo, entrenador emblemático de Boca Juniors, falleció este miércoles por la tarde a los 69 años, tras una prolongada lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que empeoró abruptamente en el último mes y medio.
La noticia conmocionó al mundo del fútbol y tuvo un impacto inmediato en la actividad del club y en sus jóvenes valores.
LA REACCIÓN DE LA RESERVA DE BOCA Y HERRÓN TRAS LA MUERTE DE RUSSO
Al momento de conocerse la triste noticia, la Reserva de Boca Juniors disputaba un partido contra Belgrano en el predio de Ezeiza por el torneo Proyección. Iban 37 minutos del primer tiempo cuando el árbitro decidió suspender el encuentro tras comunicar el fallecimiento de Russo. TERMINÁ DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
QEPD
Dolor en el fútbol argentino: Murió Miguel Ángel Russo
El entrenador de Boca tenía 69 años y falleció este miércoles por la tarde luego de transitar una dura enfermedad.
No disponible sin conexión
FÚTBOL
La dupla argentina que enloquece a Francia: un ex River y un ex Boca le pelean el título al PSG
Una dupla argentina, formada por un ex River y un ex Boca, está revolucionando la Ligue 1 con actuaciones que encendieron la ilusión en Francia.
No disponible sin conexión
FÚTBOL
Por qué la clasificación de River a la semifinal de la Copa Argentina “benefició” a Boca
Este jueves, el Millonario se impuso por 1-0 ante Racing con un gol de Maxi Salas y favoreció a su eterno rival.
No disponible sin conexión
FÚTBOL
La camiseta que Maradona usó en Comodoro, en una subasta mundial
Una reliquia cargada de historia será rematada a nivel internacional: la camiseta con la que Diego Maradona jugó el inolvidable partido de showbol en Comodoro Rivadavia en 2007. El recuerdo de aquella última visita del “10” a la ciudad se mezcla con una subasta que incluye piezas únicas de su carrera en Argentinos, Boca, Barcelona y Napoli.
No disponible sin conexión