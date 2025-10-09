(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Miguel Ángel Russo, entrenador emblemático de Boca Juniors, falleció este miércoles por la tarde a los 69 años, tras una prolongada lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que empeoró abruptamente en el último mes y medio.

La noticia conmocionó al mundo del fútbol y tuvo un impacto inmediato en la actividad del club y en sus jóvenes valores.

LA REACCIÓN DE LA RESERVA DE BOCA Y HERRÓN TRAS LA MUERTE DE RUSSO

Al momento de conocerse la triste noticia, la Reserva de Boca Juniors disputaba un partido contra Belgrano en el predio de Ezeiza por el torneo Proyección. Iban 37 minutos del primer tiempo cuando el árbitro decidió suspender el encuentro tras comunicar el fallecimiento de Russo.