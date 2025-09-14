(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este domingo por la tarde, Rosario Central y Boca Juniors empataron 1 a 1 en un duelo emocionante disputado en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el visitante, pero Ángel Di María igualó rápidamente con un gol olímpico que sorprendió a todos.

El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos mostrando intensidad y opciones de gol. En el complemento, el conjunto dirigido por Miguel Russo, que fue ovacionado por el público local y saludado por todos los jugadores visitantes, tuvo las chances más claras para quedarse con la victoria, pero no logró concretar en los metros finales.

LA REACCIÓN DE PAREDES CUANDO LOS HINCHAS DE CENTRAL LE TOCARON LA PIERNA

Un momento curioso se vivió en el segundo tiempo cuando Leandro Paredes, la figura destacada de Boca, se disponía a lanzar un córner. Antes de ejecutar, mostró una inesperada reacción cuando le tocaron una parte íntima de su cuerpo.