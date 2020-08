La semana pasada, Romina Pérez se tatuó la firma de Romero en su pierna con el número 77, el dorsal que utiliza el capitán del Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por su fanatismo de la banda de rock nacional Ataque 77.

"Muchos se tatúan la firma de Messi, Maradona, otros la de su hermano. Yo me hice un tatuaje con su firma, la del mejor, el capitán Diego Romero! Una vez le dije "esto va para un tatuaje". No me creyó y acá está la prueba", expresó Romina a través de Twitter.