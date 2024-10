El joven ciclista comodorense Thomás Bustamante cierra una fuerte temporada en el ciclismo de montaña este fin de semana, cuando se presente en el Sudamericano XCO en Balcarce (Buenos Aires), y por ello y otras novedades, se reunió con el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes), apuntando también a otros objetivos para 2025, acompañado de su padre Alejandro Bustamante.

Es que Bustamante, que cumplirá 17 años en una semana, viene de participar en el Campeonato Argentino de XCO en San Luis en julio (4to puesto en su categoría Junior), también estuvo en la multitudinaria Vuelta Ballenas 2024 en septiembre donde fue segundo en Junior (65º en la clasificación general de un total de 1200 participantes) y se prepara para medirse a nivel sudamericano, pero con objetivos aún mayores de cara al año que viene.

Histórico: El comodorense Gabriel Rivas cerró su participación en el Mundial de Arquería

“Venimos de un año bastante positivo dentro de todo. Más allá de algún que otro percance, los resultados siempre están, los números son buenos”, comentó Thomás Bustamante, quien entrena en el Departamento Metodológico a las órdenes del profesor Carlos Grünewald y está en su primer año de Junior (UCI), buscando siempre buenos resultados pensando en los Juegos Panamericanos Asunción 2025 (inicio de un proceso que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, uno de los objetivos que se planteó Bustamante en 2023).

El comodorense Gabriel Rivas terminó 41º en el Mundial de Arquería en Eslovenia

Desde fines de julio comenzó a barajarse la posibilidad emigrar a Europa a competir en un equipo profesional; en principio podía ser ciclismo de ruta, aunque siempre su especialidad y gusto fue por el lado del ciclismo de montaña y finalmente la chance se dio en contacto con el equipo de XCO llamado Maxxis RCycling Training de Barcelona.

Tras la reunión con el titular de Comodoro Deportes, Thomas Bustamante contó: “Las respuestas de Hernán siempre son positivas gracias a Dios, siempre me da una mano con todo lo que se pueda y siempre pone aunque sea un granito de arena para poder seguir compitiendo en el mejor nivel”.

Luego del Sudamericano a Thomas Bustamante solo le quedará entrenar todo el verano y prepararse para el duro nivel que le tocará enfrentar con el equipo catalán, en varias fechas y competencias en España, Francia y Portugal.

Quién es el comodorense que se reunió con Chiqui Tapia y lo sorprendió con una innovadora propuesta

“Se da lo que soñé que es llegar a competir profesionalmente y más en lo que a mi me gusta, eso no tiene precio. Ahora la mira está puesta en el Sudamericano. Las expectativas siempre son altas, tratar de hacer el mejor papel posible. Siempre habrá gente importante viendo las carreras, así que no hay que desentonar”, agregó Thomas.

“Cuando me contó que le habían pedido un curriculum, le dije ‘mandalo ya’, luego se contactaron directamente. Todo esto generó una expectativa muy grande dentro de la familia, que tenga la posibilidad de salir afuera del país a competir. Cuando empezó en ciclismo de montaña hace seis años, primero eran los Evita, recorrer el país y luego se dieron fechas importantes. Hoy es uno de los mejores cinco del país y ya es demasiado para nosotros. Un loco de la Patagonia que llega a ese nivel, y que tiene que recorrer miles de kilómetros para encontrar nivel y competir en otros lugares”, añadió su padre, Alejandro Bustamante.

El comodorense que con su equipo amargó la fiesta de Gago ante la atenta mirada de Boca Juniors

“La expectativa es enorme, la felicidad también porque se le van dando las cosas, y lo que era un sueño hoy se está convirtiendo en una realidad, y decimos ojalá que siga creciendo y que no tenga techo”, cerró.

Gacetilla Ente Comodoro Deportes, supervisada por un periodista de ADNSUR