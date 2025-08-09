La Primera “A” de Comodoro afronta una fecha clave del campeonato: Días, partidos y árbitros

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La acción comenzará el sábado con dos encuentros. En Kilómetro 8, Petroquímica recibirá a Tiro Federal desde las 15:00 horas con arbitraje de Lucas Bres. En paralelo, en la cancha de General Saavedra, el local se medirá con Laprida, bajo la conducción de Diego Schoff.

El domingo se completará la fecha con tres choques. En cancha de Ferro, Florentino Ameghino enfrentará a la C.A.I con Luis Fimiani como juez principal. En el barrio Industrial, Huracán será local ante Deportivo Sarmiento, dirigido por Carlos Quintana. Y en Km. 27, Argentino Diadema recibirá a USMA con arbitraje de Guillermo Díaz.

Cabe recordar que el duelo entre Jorge Newbery y Prospero Palazzo ya fue disputado, por lo que ambos equipos tendrán descanso en esta jornada.

Sábado 9 de agosto

Petroquímica vs. Tiro Federal – Cancha de Petroquímica – Árbitro: Lucas Bres – 15:00 hs

General Saavedra vs. Laprida – Cancha de General Saavedra – Árbitro: Diego Schoff – 15:00 hs

Domingo 10 de agosto

Florentino Ameghino vs. C.A.I – Cancha de Ferro – Árbitro: Luis Fimiani – 15:00 hs

Huracán vs. Deportivo Sarmiento – Cancha de Huracán – Árbitro: Carlos Quintana – 15:00 hs

Argentino Diadema vs. USMA – Cancha de Argentino Diadema – Árbitro: Guillermo Díaz – 15:00 hs

Jorge Newbery y Prospero Palazzo ya disputaron su partido correspondiente a esta jornada.

Reserva Especial

Además, los encuentros de la Reserva Especial también tendrán acción:

Florentino Ameghino vs. C.A.I – Cancha de Ferro – 12:30 hs

Petroquímica vs. Tiro Federal – Cancha de Petroquímica – 13:00 hs

General Saavedra vs. Laprida – Cancha de General Saavedra – 12:30 hs

Huracán vs. Deportivo Sarmiento – Cancha de Huracán – 12:00 hs

Argentino Diadema vs. USMA – Cancha de Argentino Diadema – 12:30 hs

La pelota volverá a rodar con choques clave y la expectativa puesta en cómo quedará la tabla tras esta nueva fecha.