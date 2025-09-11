El exjugador de Rafaela, Lucas Aveldaño, recordó un partido jugado con la “Crema” en el estadio Municipal, donde el arquero comodorense Emanuel Trípodi hizo un gol de arco a arco con ráfagas que superaron ese día los 100 km/h.

El exdefensor de Rafaela contó en un streaming cómo tuvo que sacar desde abajo más de 40 veces en el segundo tiempo por la lesión de Gastón Pezzutti.

Y, al recordar la derrota 1-0 en Comodoro, lanzó esta frase: “Entramos recalientes al vestuario diciendo: estos equipos de mier... deberían jugar en la J. Si desapareciera Comodoro sería mi sueño”.

Ese día, Trípodi convirtió un gol inolvidable desde su arco, pero las declaraciones del jugador reflotan la bronca que Rafaela se llevó de la ciudad.

