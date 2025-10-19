En el mundo de la Fórmula 1, cada segundo y cada maniobra cuenta. A veces, las decisiones que toman los pilotos no solo afectan el resultado de la carrera, sino que también generan fuertes debates dentro y fuera de las pistas. El Gran Premio de Estados Unidos 2025 no fue la excepción, y Franco Colapinto se convirtió en el centro de la polémica por una actitud que no pasó desapercibida.

Mientras la carrera se desarrollaba en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, los equipos dan órdenes precisas a sus pilotos para maximizar resultados y mantener estrategias. Sin embargo, en un giro inesperado, el piloto argentino tomó una decisión que contradecía las indicaciones de su escudería Alpine.

Esta situación no solo marcó el desempeño de Colapinto, sino que también puso en evidencia las tensiones internas dentro de Alpine, un equipo que atraviesa un momento complicado en el campeonato. La polémica acción del argentino despertó un debate sobre la autonomía de los pilotos y el rol de las órdenes desde el box.

Durante el GP de Estados Unidos, Max Verstappen dominó de principio a fin, cruzando la bandera a cuadros como el claro vencedor en el Circuito de las Américas. Sin embargo, la atención también estuvo puesta en las posiciones más retrasadas, donde Franco Colapinto protagonizó un episodio que dio mucho que hablar.

A solo dos vueltas del final, el equipo Alpine le ordenó a Colapinto que no superara a su compañero Pierre Gasly, para mantener las posiciones 18.ª y 17.ª respectivamente. La intención del equipo era clara: preservar el orden y evitar riesgos innecesarios en las últimas vueltas. Pero el piloto argentino decidió actuar por su cuenta y desafió la directiva.

Finalizó el GP de Estados Unidos y Franco Colapinto terminó en la 17ª posición

Con una maniobra arriesgada y decidida, Colapinto adelantó a Gasly, quien terminó relegado al último lugar, muy lejos de su posición inicial. Esta acción rebelde provocó un revuelo inmediato y puso en evidencia la crisis interna que vive Alpine, entre decisiones cuestionadas y pilotos en desacuerdo con las indicaciones.

Al final de la carrera, Colapinto culminó en la 17.ª posición, mientras que Gasly finalizó en el 19.º puesto, humillado tras la maniobra de su propio compañero. Por su parte, Verstappen, sin dar tregua, se llevó un cómodo triunfo y sigue firme en la lucha por el campeonato, presionando a su rival Piastri.

En un deporte donde la estrategia y la disciplina son fundamentales, estas acciones pueden marcar la diferencia, tanto dentro como fuera de la pista.

