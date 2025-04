Es una relación que no se termina nunca. La pelota y el rulo, juntos a la par. Raúl Loncón tiene 51 años y no para nunca. Corre más que un chico que está en Reserva, y no se cansa nunca. Al menos no lo demuestra, pero además sabe jugar y entiende que no todo es correr detrás de la pelota. Siempre con una sonrisa y un abrazo predispuesto para charlar. El feriado del 2 de abril no se quedó en su casa. Salió como siempre junto a sus hijos y el feriado por Malvinas comenzó con fútbol infantil donde su hijo Román jugó primero, y luego si fue su turno de ponerse los botines.

El escenario de este miércoles tan particular fue el estadio Edmundo Perea de Laprida en el Far West donde terminó empapado, pero con el corazón contento y acompañado de sus hijos.

“Fueron dos partidos bajo la lluvia en cancha de Laprida", le contó a última hora mientras descansaba un rato en el sillón de su casa luego de un baño. "Primero jugué con SuperMaster con Camberra que ganamos como 8-0, y me quedé ahí en la misma cancha porque después de un partido en el medio jugué en SuperSenior con Petrosar. Estaba peligroso, muy mojado el césped, pero lindo para jugar. También estoy en Senior con La Vencidad (en la catgeoría B) y en el Senior Regional Laprida, que con ese se sigue en junio o julio. También estoy con Master en Laprida en la A. Y estoy jugando también tres torneos libres. En salon, con La Clinica en Santa Lucía y en la Loma Liga de Honor”, cuenta siempre sonriente.

Loncón, un apellido histórico en el fútbol comodorense que sigue escribiendo su propia historia, y parece que no tiene final. "Tratando de meterle lo más que puedo. Son las últimas balas, y trato de acompañar a mis hijos. Román jugo para Lanús y arrancamos bien temprano, y Raúl no jugó pero entreno con Portugués", poniendo en valor algo tan sagrado como la familia.

El salir de casa cada uno con su bolso, canilleras y botines ya se hizo tradición para los Loncón. Donde juega uno, van los tres (Román y Raúl ‘Junior’ que actualmente defiende los colores Lusitanos en la primera B del fútbol oficial. "Comparto mucho con mis hijos, que siempre me acompañan. Es una forma de marcarle, no se si el camino, pero le muestro algo lindo. Andamos todos en la cancha, hasta mi nieta", confesó con una sonrisa.

El “rulo” Loncón defendió los colores de Universitario, Ciudadela, Ferro y USMA donde debutó con 14 años, y marcó el gol del ascenso a la Primera A.

Pero como si jugar en Veteranos fuera poco, le suma torneos libres cuando puede. La invitación siempre está. “Algunos pibes se ríen porqu en el torneo de La Loma estoy jugando para ‘Los Amigos’ donde juego con mi hijo y mi yerno. Salimos campeones, hay buen nivel de Fútbol 7”, aclara el “rulo”, y continúa contando que “en Santa Lucía también juego con pibes que tienen la edad de mi hijo. Uno aporta de donde toca, no juego tantos minutos pero cuando entro trato de rendir. Cuando uno compite tiene que estar bien Eso ayuda para jugar en Veteranos donde haces un poquito la diferencia en la velocidad”,explicó.

Y en el cierre de la charla, Raúl Loncón asegura que el haber jugado tantos años al fútbol le permite tener siempre una invitación para jugar. “La verdad que muy contento porque siempre me están invitando. Eso es algo lindo. En Laprida hace un año y medio que estoy en Senior, era algo pendiente, y ellos tienen un corazón enorme. Me sumaron a los Master y ganamos un torneo de Verano”, cerró el interminable Raúl Loncón que en julio cumplirá 52 según su documento, pero en la cancha no parece.