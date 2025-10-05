El fútbol comodorense vuelve con la segunda fecha del Torneo Zonal 2025 de la Primera “A”, que se desarrolla este fin de semana con cinco encuentros este domingo.

La jornada se abrió este sábado por la tarde, con un verdadero festival de goles en “La Nueva Salitrera”, donde Florentino Ameghino y Próspero Palazzo protagonizaron un partidazo correspondiente a la Zona B.

Ambos llegaban con la urgencia de sumar, luego de perder en sus debuts: Ameghino había caído 3-1 ante la CAI, mientras que Palazzo sufrió una derrota agónica 1-0 ante USMA. En este segundo compromiso, el equipo de Kilómetro 8 se repuso con autoridad.

El resultado final fue 6-3 a favor del Aguilucho, con una actuación estelar de Josué Jara, autor de un hat-trick. Bruno Ponce y Román Ignacio marcaron para el CAFA, mientras que Gabriel Campos aportó tres goles decisivos para Palazzo, quien logró revertir el resultado tras ir abajo en dos ocasiones. Con este triunfo, el equipo de Kilómetro 8 toma oxígeno y confianza, mientras que Ameghino acumula catorce encuentros sin ganar, complicando su panorama en la tabla del descenso.

- Domingo con cinco encuentros -

La fecha continua este domingo 5 de octubre con cinco duelos que prometen en distintas canchas de la ciudad.

Tiro Federal vs. Laprida: En Kilómetro 3, Tiro Federal buscará recuperarse del traspié de la primera jornada y hacerse fuerte en casa cuando reciba a Laprida, en un cruce de equipos que necesitan sumar para no perder terreno. Los dirigidos por el “Tigre” Alvarado intentarán hacer pesar la localía, mientras que el conjunto del barrio Laprida —que mostró buen funcionamiento pese a la derrota— llega decidido a sorprender. El árbitro del encuentro será Luis Fimiani.

General Saavedra vs. Petroquímica: En paralelo, en el reducto de Saavedra, el local enfrentará a Petroquímica en un duelo de estilos contrastantes: Saavedra apuesta a la tenencia y el juego por abajo, mientras que Petroquímica llega con una propuesta más física y vertical. El Verdolaga, que empato en el debut, buscarán aprovechar su poder aéreo, mientras que Saavedra quiere hacerse fuerte con el apoyo de su gente. Dirige Lucas Bres.

Jorge Newbery vs. Deportivo Sarmiento: El plato fuerte de la fecha, donde Jorge Newbery recibirá a Deportivo Sarmiento en uno de los partidos interzonales más esperados. El Lobo viene de una sólida victoria en su presentación anterior y quiere mantener su invicto como local. Sarmiento, por su parte, llega con una propuesta ordenada y efectiva, con la misión de cortar la racha positiva del elenco comodorense. Diego Bayón será el encargado de impartir justicia.

Argentino Diadema vs. USMA: Otro duelo interesante se vivirá en la cancha de Diadema, donde el conjunto local buscará dar el golpe frente a un USMA que viene con confianza tras el triunfo ante Palazzo en el debut. El conjunto local apuesta al trabajo colectivo y a su poder ofensivo, mientras que los de Kilómetro 5 llegan con la moral en alza y la intención de sostener el buen momento. Carlos Rujano será el árbitro del encuentro.

CAI vs. Huracán: La fecha se cerrará en el barrio Laprida, donde la CAI será local frente a Huracán desde las 15:30 horas, en un partido que siempre tiene condimentos especiales. La Comisión de Actividades Infantiles, que viene de ganar con autoridad, quiere volver a hacerse fuerte y mantener su identidad ofensiva. El Globo, con varios juveniles en su plantel, buscará cortar la racha adversa y sumar sus primeros puntos del torneo. El arbitraje estará a cargo de Diego Schoff.