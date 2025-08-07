La particular historia de los hermanos Miño-Villalba, que se enfrentarán en el km 5 con camisetas distintas

El ascenso de Comodoro Rivadavia tendrá este sábado un partido muy especial y a la vez particular. Las frías estadísticas afirman que se cruzarán en La Nueva Salitrera el primero de la tabla (Rada Tilly) y el segundo (Ferrocarril del Estado) pero detrás de esos 22 protagonistas que saldrán a la cancha a buscar los tres puntos en la recta final del torneo, hay historias.

En el fútbol comodorense hay muchas para contar, y en esta ocasión Pasta de campeón junto a dos hermanos que se enfrentarán con la pelota de por medio y camisetas diferentes. En la ida, ya se cruzaron en la villa balnearia y el festejo fue para el más grande de los dos.

Enrique Miño (31) está en Rada Tilly desde hace dos temporadas y llegó por motivos laborales. Nacido en el club ferroviario, el volante decidió cambiar de rumbo hace un tiempo cuando se fue a Deportivo Roca y luego recayó en el “aurinegro” que hoy lidera el certamen. Su hermano menor Guillermo Villalba (18) defiende los colores del barrio, y este sábado lo esperará en La Nueva Salitrera. Ambos viven una semana muy particular.

Hermanos de madre, ellos son dos de los cinco hermanos (uno vive lejos de Comodoro), y contaron cómo se vive un duelo futbolístico de estas características.

“Llegamos en un buen momento, estos últimos partidos volvimos a encontrar el nivel y el funcionamiento que veníamos mostrando los primeros partidos del torneo”, arranca Miño quien sabe de duelos de estas características, de ir de visitante a buscar un resultado

Por su parte su hermano Guillermo da su punto de vista sobre su equipo, el escolta del certamen que quiere dar pelea hasta el final. “Yo creo que llegamos bien, venimos de una victoria importante (frente a Universitario de visitante) que nos motiva a este partido que es muy importante para nosotros”, explicó el joven jugador de 18 años.

En algo coinciden ambos, y es en cómo se imagina el juego del sábado en kilómetro 5. “Para mi el partido del sábado me lo imagino muy peleado y físico”, asegura el menor de los hermanos, mientras que Enrique afirma: “será un partido difícil y complicado con dos equipos que proponen e intentan ganar, va a ser un partido muy luchado y parejo”.

Enrique jugó en Ferro con su hermano en la tribuna observándolo, pero tuvieron la suerte de compartir vestuario y cancha, algo que atesoran. El mayor de los hermanos piensa un instante antes de hablar sobre el más chico: “la verdad tenerlo en contra es raro, pero sirve porque ves y sentís otras cosas de como creció futbolísticamente y del potencial a futuro que tiene. Tenerlo en contra ves el verdadero potencial que tiene, y me pone muy contento que siga jugando y creciendo”, afirmó Enrique quien además confesó: "para mí es un crack, la verdad mas allá del talento que tiene es una excelente persona, humilde y muy sencillo"Guillermo siente admiración por su hermano mayor, y en ese sentido acota: “Y en la ida, poder enfrentarlo muy bueno, fue algo lindo volver a estar en una cancha con él. Para mí él es muy bueno, yo creo que tiene todas las características que tiene que tener un buen jugador”, subrayó.

LA APUESTA QUE TODA LA FAMILIA ESPERA

El sábado será especial, y el domingo seguramente mucho más. Los dos van con la intención de derrotar a su rival, y pondrán todo en el campo de juego, pero la familia también juega y hay apuesta de por medio.La familia es ferroviaria más allá de esta eventualidad de Miño que el sábado vendrá con otros colores, y será bien recibido por todos en kilómetro 5 porque nadie niega todo lo que le dio al club.

“Si, si hay apuesta familiar”, afirma primero Guillermo y Enrique coincide pero redobla la apuesta." Si, hay apuesta familiar y de conocidos también", afirma mientras sonríe.

El asado para todos lo pagará el que el sábado salga con la cabeza gacha por el túnel de la cancha ferroviaria, pero sin dudas es una gran excusa para reunir a la familia que vibra y acompaña cada fin de semana futbolero con viento, frío, solo o tierra.

Guillermo cierra la entrevista analizando el presente de su club, y sobre la gran definición del campeonato que se avecina. "Yo creo que la campaña de Ferro hasta ahora viene siendo muy buena y espero que siga así, sabemos que nos queda una fecha libre pero nosotros vamos a tratar de sumar todos los puntos posibles que podamos para poder lograr el objetivo que tenemos", confeso el joven jugador Guillermo Horacio Villalba

Por su parte, Enrique Miño afirmó en el final de la nota que con Rada Tilly están por el camino correcto. “Llegamos en un buen momento, tuvimos altos y bajos a lo largo de este torneo donde más de una vez no salió lo que se planeaba en la semana, pero aun así seguíamos sumando y hoy volvimos a encontrar ese nivel. Ojala sigamos creciendo y demostrando partido a partido”, sentenció Miño.