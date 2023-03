Este viernes el mismo Papu Gómez confirmó que no estará presente ante los amistosos de la Scaloneta frente a Panamá y Curazao por una lesión. Sin embargo, muchos afirmaron que se trataba de un cortocircuito dentro del plantel y podría haber tenido que ver con una versión sobre el uso de magia oscura que se le habría aplicado a Giovani Lo Celso.

“Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño”, fueron las primeras palabras que Alejandro Gómez utilizó para confirmar que no jugaría los partidos de la Selección Argentina campeona del mundo en Buenos Aires.

Y agregó: “Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver ! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”. El único compañero que le puso un like a ese posteo fue Emiliano “Dibu” Martínez, que sumó en un comentario: “Te vamos a extrañar”.

La primera versión de la ausencia del Papu dice que el Sevilla no lo autorizó a viajar debido a que se encuentra en etapa de recuperación de la operación en el tobillo derecho a la que se sometió en febrero pasado producto de la lesión que sufrió durante la Copa del Mundo y que lo dejó afuera de los últimos partidos.

Sin embargo, la última versión que circula en los medios es que el volante argentino habría “usado magia negra contra su compañero de selección, Giovanni Lo Celso”, quien se perdió el Mundial Qatar 2022 por una lesión muscular.

“Hay una versión de un malestar por parte del grupo, de la mesa chica para con el Papu Gómez por algo que habría pasado. Algo hizo que habría molestado a parte del grupo. La clave va a esta ren las próximas convocatorias de Lionel Scaloni”, comenzaron contando en TN.

Y agregó: “Sería una situación humana, es algo que estuvo dando vuelta, un rumor. Una macumba, algo que molestó al plantel. En redes estuvo dando vuelta en las últimas horas, la versión no oficial es que la ausencia del Papu tiene que ver con eso”.