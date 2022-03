(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El sábado, General Saavedra realizó una asamblea para elegir nuevas autoridades. Fue luego de un pedido que la lista opositora realizó a la Inspección General de Justicia. Sin embargo, no todo salió bien.

Ese día, la lista que encabeza Marcelo Teodoulou denunció que no los dejaron ingresar a la institución y tuvieron que realizar la asamblea abajo de un arco. Mientras que en el interior, el grupo oficialista celebró una asamblea paralela donde autoproclamó ganador a la lista de Héctor Millar.

Teodoulou dialogó este lunes con PDC y confirmó que realizará una presentación a la IGJ y se pedirá que se invalide la elección del sábado y se confirme a su lista como vencedora.

“Lo estamos haciendo a través del escribano que tomó nota de la asamblea. Se va a adjuntar al abogado para hacer la presentación al IGJ diciendo que nosotros cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Después verá la Inspección General de Justicia lo que hará.

Héctor Millar fue el ganador de las elecciones de Saavedra en medio de acusaciones

El candidato de la lista alternativa, consultado por lo que ocurrió el sábado, explicó: “Nosotros el día de la asamblea nos presentamos en la sede del club a generar la asamblea en conjunto con la delegada del IGJ que vino desde Rawson para verificar que todo estuviera en orden dentro del club. Lo que pasa es que no se pudo hacer porque no pudimos ingresar, yo quise pedir el micrófono para hablar y no me dejó hablar la gente. La persona que tenía el micrófono, que era el candidato de la otra lista, así que tomamos la decisión, los autoconvocados de hacer nuestra asamblea en el club, en el arco de abajo”.

Para Teodoulou esa asamblea que se realizó bajo un arco es la válida, “porque fue la asamblea que la gente de la IGJ nos había notificado a nosotros que había que hacer, con el padrón de socios autoconvocados”.

Elecciones en Saavedra: la lista oficial lleva a Héctor Millar como presidente

“Hicimos la asamblea con el orden del día, tal cual como decía el pedido de la asamblea y la lista que se propuso es la que encabezaba yo. Fue la lista que ganó porque era mayoría, estábamos todos ahí, no hubo otra lista que se presentara. Entonces para nosotros es la valida, pero bueno, sabemos que ellos se autoproclamaron ganadores. Tenían 300 personas que nunca fueron socios del club, había más de Huracán y de Newbery que de Saavedra, eso está seguro”, sentenció.

El candidato asegura que a muchos socios de Saavedra no los dejaron salir del interior al ver las irregularidades, e incluso la delegada del IGJ quedó adentro, aunque por decisión propia. “Ella lo que dijo fue que la asamblea la íbamos a hacer adentro del club. Que si queríamos que nosotros entremos. Pero cuando llegamos el club estaba lleno y de ahí, de la mesita donde estaba ella, nos recomendaron que nos vayamos. El ambiente que había adentro no era bueno, nosotros no íbamos a meter a la gente socia del club, gente de años de la institución, dentro de ese grupo de mafiosos”, sentenció.