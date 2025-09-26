(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El duro revés en Brasil significó el fin de las esperanzas de River Plate de consagrarse nuevamente campeón de la Copa Libertadores. La derrota en el Allianz Parque frente a Palmeiras no solo marcó la eliminación temprana de la competencia continental, sino que también reveló un panorama delicado para el club en materia deportiva y estratégica.

El conjunto millonario llegó con un plantel plagado de dudas, con varios jugadores cuestionados en su rendimiento y otros que podrían estar viviendo sus últimos momentos en el club de Núñez.

Más allá de la eliminación copera, River Plate todavía enfrentará el desafío del Torneo Clausura, la Copa Argentina y las próximas elecciones presidenciales que definirán el futuro institucional. Sin embargo, la dirigencia y el cuerpo técnico, liderado por Marcelo Gallardo, tienen claro que el proyecto futbolístico debe replantearse en profundidad para volver a ser protagonista en América.