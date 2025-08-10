(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Boca Juniors logró rescatar un empate 1-1 sobre la hora ante Racing en La Bombonera, un resultado que no logra aliviar del todo la crisis deportiva que atraviesa el equipo. Santiago Solari había puesto en ventaja a Racing a los 30 minutos del segundo tiempo, pero la entrada de Milton Giménez revolucionó el partido. 

A los 42 minutos, tras un tiro libre ejecutado con precisión por Leandro Paredes, Giménez conectó un cabezazo que igualó el marcador y desató el festejo en el estadio.

El empate llegó en un momento clave, cuando parecía que Racing se llevaba los tres puntos y Boca seguía acumulando su racha negativa sin victorias, que ya alcanza los 12 partidos. La reacción de los jugadores y del público fue de alivio, aunque la sensación final es que el equipo sigue sin encontrar su mejor versión. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

