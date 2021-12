La inolvidable visita de Maradona a Comodoro junto a la Selección Argentina

Las 5 mil entradas que habían sido puestas a la venta en distintos puntos de la ciudad se agotaron en tiempo récord. Nadie quiso faltar a un encuentro que, se sabía, se convertiría en histórico con el paso de los años. Palcos colmados, tribunas abarrotadas, sillas en los bordes del campo de juego y los cerros aledaños del Estadio Municipal minados de espectadores que se habían quedado sin entradas pero con ganas de mirar a los campeones del mundo que llegaron a un lugar llamado Comodoro Rivadavia.

Sobre el mediodía se estima que unas mil personas esperaron en el aeropuerto local la llegada del 10, Diego Armando Maradona. Días atrás los diarios locales habían confirmado su arribo junto al plantel titular de la selección a jugar un amistoso en el Estadio Municipal de Km.3. Figuras como César Luis Menotti (Técnico), Diego Maradona, Daniel Pasarella, Pato Fillol, Jorge Olguín, César Tarantini, Américo Gallego, Juan Barbas, Ramón Díaz, Luis Galván, Leopoldo Jacinto Luque y Daniel Valencia pisaron césped comodorense.

Histórico: La Selección Argentina de F7, con dos comodorenses, obtuvo el bronce en el Mundial de Brasil

Ese día se dispuso un amplio operativo de seguridad y el tránsito estuvo cortado desde la “Proveeduría de YPF” hasta el Club Santa Lucia. Recuerdan los memoriosos que horas antes del encuentro llovió torrencialmente, pero luego “mágicamente la lluvia se detuvo”.

El recuerdo de un grande local

Juan Maricoy fue uno de los jugadores señalados por el Técnico José Pepe Lázaro para integrar la selección local que ese día enfrentaría a la nacional. Maricoy es un reconocido futbolista que surgió en Comferpet, participó del Nacional 1974 con Huracán y a las 36 años se despidió del futbol jugando para Próspero Palazzo.

Con 18 años, el argentino Matías Soulé debutó en la primera de Juventus

“En esos tiempos había un campeonato denominado ´Torneo Argentino de la selecciones´ entonces cada ciudad tenía su selección, se hacía una competencia a nivel provincial y el que clasificaba, el ganador, competía con otra selección”, recuerda mientras hace jueguitos con una pelota en el mismo campo de juego que lo enfrentó al diez en 1980.

“¡Y quien no quería estar frente al seleccionado nacional! Sabíamos que íbamos a estar incluidos en el equipo. Yo acusaba una lesión para resguardarme para cuando vengan los muchachos de la selección porque todos queríamos estar, es algo que va a quedar en la mente hasta el fin de nuestros días. Para mí ha sido una experiencia única; en mi carrera deportiva creo que es lo máximo”.

Orgullo comodorense: Tres jugadores fueron citados a la Selección Argentina de Futsal

La noche anterior al partido Marioy no durmió; pensar en tener en frente a los jugadores de la selección le quitaba el sueño. “Pensaba qué podía suceder en la cancha, a ver si en algún momento nosotros podíamos agarrar la pelota”.

El recuerdo de un arquero de Petro

Con 13 años de edad Marcelo García, arquero del Club Petroquímica, no quiso faltar a tamaño acontecimiento. “Fuimos con mi papá a buscarlos al aeropuerto, se subieron todos a un colectivo, se lo veía a Maradona, Pasarella, saludando, firmando autógrafos por la ventanilla. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo haber estado sentado en las tribunas en los tablones de madera del estadio, y me llamó mucho la atención la agilidad que tenía Maradona y todos los jugadores de la selección, lo escurridizo que era Maradona, si bien todavía no teníamos consciencia de lo que era Maradona, estamos hablando del año 80 que no era el terrible Maradona en el que se convertiría en 1986”.

Pekerman es el nuevo entrenador de la Selección de Venezuela

“Era tanta la gente que había que pusieron sillas donde está la pista –recuerda Maricoy- Diego ya tenía 20 años cuando vino; ya era el Diego del mundo, era reconocido mundialmente. El hizo acá lo que quiso en este césped, la llevaba, la traía. Era muy veloz, muy hábil y era prácticamente imposible detenerlo”.

El partido termino 5 a 0 favorable para la selección argentina, “pero podrían haber hecho 15 o 20 goles más”, dice Maricoy entre risas. “Creo que jugaron a media máquina sin arriesgar el físico, era el espectáculo para la gente”.

“Fue un hecho increíble, haber tenido esa oportunidad que me ha dado la vida de tener a la selección campeona del mundo en frente y haberlo tenidos a ellos tan cerca, como el Diego que tuvo la deferencia de tomarse una foto conmigo”.