A quién no le gusta la idea de jugar juntos con tu hermano al fútbol y soñar con ser campeones?. La historia de los hermanos Almonacid cumplió ese sueño anoche en el complejo Huergo cuando Flamengo superó en los penales a La Banda de Aesa 3-2 y se consagraron campeones por undécima vez en la División de Honor de Comodoro Rivadavia.

Cuando el arquero Daniel “Pingui” Almonacid comenzaba a asimilar el retiro del futsal, su hermano Gabriel le habló, y lo convenció para que jueguen una última temporada juntos en Flamengo. Costó tomar esa decisión, pero el arquero de Selección aceptó el desafío a sus casi 40 años.

Y no fue solo para darle el gusto a su hermano menor, sino para colaborar con la causa, y con su humilidad en el bolso fue uno más del grupo. Ese grupo comandado por Luis Ramos que por diferentes razones se desarmó a comienzos de la temporada 2024. Varias de sus figuras históricas tomaron otros rumbos, y él con su experiencia aportó desde su lugar. A veces bajo los tres palos, otras veces en un entrenamiento nocturno y muchas en un vestuario.

Los hermanos Almonacid disfrutan de un logro histórico, que quedará para toda la vida. “Significa mucho porque se nos fueron muchos jugadores de renombre, las figuras del equipo, contando rápido deben haberse ido 8 jugadores y tuvimos que rearmarnos y reinventarnos. Entonces era un lindo desafío, una mezcla de muchos jóvenes nuevos y la experiencia de los que estamos hace más tiempo”, afirmó Gabriel a Pasta de Campeón.

El jugador, que suma seis campeonatos locales, un Nacional en Puerto Madryn y también el Mundial de Clubes del año pasado, fue el artifice de - tal vez - la última temporada del “Pingui”, aunque no se sabe. Hoy es tiempo de festejos, y luego se verá.

“Fui yo el que lo convenció. Me costó porque ya no quería saber nada, pero se sumó al grupo, le gustó y se enchufó, se comprometió y cumplió. Como siempre estuvo a la altura. Trajimos un refuerzo de jerarquia con él para suplir a Ale Soto y acompañar en el arco a Andres Clemente”; confesó Gabriel sobre la llegada de su hermano que tiene una gran trayectoria con la camiseta de Lanús en el futsal comodorense y la Selección.

EL PLACER DE JUGAR JUNTOS

Gabriel es casi una década más chico que su hermano, y cuando habla de él lo hace con admiración. Sobre lo que siente en este momento al levantar la copa juntos, afirma: “siento mucha felicidad. Si bien el resultado no me iba a cambiar en nada, el placer de jugar con él y compartir cancha de nuevo fue algo tremendo. Coronarlo con un campeonato fue lo mejor para darle el broche de oro. El dice que ya fue el último. Queremos convencerlo con los chicos que siga porque tenemos muchas competencias futuras y el suma mucho en todo sentido tanto grupal como futbolísticamente”, anticipó.

Por su parte, Daniel también compartió sus sensaciones con PDC luego del título en el complejo Huergo, y dejó en claro lo que significó esta coronación pero también habló de su futuro en el futsal que tanto le dio. “El torneo que ganamos significa mucho y tiene un valor extra porque lo logramos con mi hermano porque me convenció entre comillas. A uno le encanta esto, ya había dado un paso al costado. Y la verdad que me gustó la oportunidad, los chicos del plantel me aceptaron y me acople. Sumé minutos en este torneo tan extenso, y la verdad que haberlo coronado más allá de no jugar en las tres finales, es algo que disfrute mucho”, confesó el arquero que defendió las camisetas de Lanús, de Casino, de la Selección de Comodoro y también con la camiseta de la Selección Argentina.

LA DEFINICIÓN CON AESA, Y CÓMO LA VIVIERON

La tercera final de la División de Honor tuvo de todo en el complejo Huergo. La Banda de AESA se puso en ventaja en el complemento y se quedó con el tercer partido, lo que derivó en un alargue para definir al campeón. Ahí el Fla logró poner el 1-0 con un gol de Gonza Paez, y a un minuto del final lo empató Sanzana con un verdadero golazo, para ir a los penales.

“Ayer AESA nos mete tres golpazos apenas salimos al segundo tiempo y ahí se rompió el partido. La clave fue mantener la calma y no llenarnos de faltas porque era muy probable que vayamos a alargue. Fue un rival dur{isimo, ellos eran candidatos, se armaron para ser campeones porque se les venía negando, se llevaron figuras de otros equipos, armaron un cuerpo técnico nuevo y le brindaron todas las herramientas, salieron la zona invictos el equipo con más goles a favor y menos en contra ganando casi todos los partidos con amplia diferencia”, analizó Gabriel sobre el cotejo decisivo.

Pero el menor de los hermanos Almonacid resaltó: “Somos campeones porque nos gusta jugar esta clase de partidos, hacemos pesar la experiencia y tenemos jugadores de mucha jerarquia que siempre están a la altura de los partidos decisivos y porque somos un grupo de amigos que aunque a veces no salgan las cosas jamás nos va a reprochar nada ni el cuerpo técnico ni entre nosotros los jugadores entonces eso hace todo más fácil para lograr las cosas”.

Por su parte, el arquero lo vivió de una manera totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado. El cuerpo técnico decidió que el arquero sea Andrés Clemente, y al respecto el “Pingui” afirmó: “Es mucho más lindo estar jugándola que sentado en el banco porque se sufre mucho. Muchos nervios, y adentro de la cancha lo manejas con otra templanza, pero siempre sumando y alentando desde el lugar que me toca. No es una casette, lo veo así. Atajó Andrés Clemente que es un monstruo bajo los tres palos”, sentenció.

LOS SALUDOS DEL DIA DESPUES Y LA DECISIÓN TOMADA

Daniel Almonacid se toma unos minutos para charlar con PDC en su rutina de trabajo, y se muestra feliz porque el celular recibe mensajes constantemente. “Hoy, al otro día la verdad que muy contento por los saludos que me llegan de amigos, compañeros, familiares y es algo hermoso. Es lo más lindo que te deja el deporte”, explicó.

Sobre su futuro, el “Pingui” habla con voz firme y sabe que ya no hay vuelta atrás ni nadie que lo pueda convencer a seguir bajo los tres palos. “Ayer después del torneo los chicos me decían que hay perspectiva de un Nacional, de varios torneos y si voy a estar, pero no. La verdad que no, me costó mucho retomar actividades. Tuve una lesión, un esguince, y ya está. Di mucho, y a media máquina no me gusta el compromiso. Prefiero abocarme a mi familia que fue la que me banco estos veinte años y un poquito más. El agradecimiento a Flamengo que me abrió las puertas para compartir cancha con mi hermano, hacerme sentir parte de esa institución, y a mi familia que ayer estaban todos. El apoyo incondicional es inmenso, no hay palabras para explicar eso”, reconoció y puso sobrevalor el hecho de que en su último partido no falto nadie de su entorno más cercano. “Ayer estuvieron en la cancha mi mujer y mis dos hijos, ellos volvieron a ir a una cancha después de mucho tiempo. Yo se los pedí, hacía mucho que no lo hacían, y sabía que era el último. Ya estaba la decisión tomada”, sentenció el arquero que se ganó el respeto y admiración de todo el futsal.