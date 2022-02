La historia del STA Racing, el equipo de Comodoro que construyó un auto de carrera "made in CR" para ir a correr a nivel nacional

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Desde el inicio del sueño hasta el debut oficial en el autódromo de Rosario pasaron poco más de dos años y medio. La satisfacción del STA Racing cuando pusieron en pista el auto no tenía medida. La sonrisa de oreja a oreja y más de una lágrima cayó por las mejillas de todo el team.

En Comodoro Rivadavia se construyó un auto prácticamente de cero para correr a nivel nacional y pelearle de igual a igual a los grandes equipos del Turismo Pista.

La capital petrolera tiene muchos amantes de los fierros, y uno de ellos es Lucas Rígoli, ex campeón de la monomarca Renault 12 Chubutense quien se recibió de ingeniero y luego fue a probar suerte en un equipo del Turismo Carretera. Todo sirvió. Cada consejo, cada hora en el taller y cada segundo estudiando para concretar el sueño de tener un auto propio "made in Comodoro".

"Desde que volví de Buenos Aires cuando trabaja con equipos del TC siempre tuve la idea de volver a una categoría nacional. Luego de estabilizar algunas cosas acá en Comodoro me puse a pensar qué se podía armar. Empecé a ver donde podía conseguir información, qué tipo de auto, busque data, y conseguí el Chevrolet Celta que lo compré en Buenos Aires. Muy de a poco fuimos armando todo, conocí a Monti que estaba en un equipo donde corría Renzo Blotta, hice buena amistad, y eso nos acortó mucho los caminos", comentó Lucas Rigoli a Pasta de Campeón.

El grupo de amigos que se conformó en el STA Racing está formado por "Piero" Cardazzo, Sebastián Ayape, Rodrigo Delorenzi junto a Martín Páez y Luis "Mudo" Rogoli, padre de Lucas. Cada uno cumple una función y no hace falta que nadie se lo diga. El equipo funciona así, a la perfección como el Chevrolet Celta que este fin de semana encenderá motores en Olavarría con el piloto Renzo Blotta.

"La primera vez que lo arrancamos fuimos al rolo a probar el motor, trabajamos ahí, y la primera vez en pista fue increíble. Una emoción tremenda después de tantas horas de trabajo. Lo hacemos de manera profesional pero por afuera del trabajo de cada uno, sacándole horas a la familia. La verdad que mucho esfuerzo, muchas ganas, constancia y perseverencia. Fuimos objetivo por objetivo. y de apoco porque esto cuesta y lo económico sin dudas que influye", explicó el ingeniero de pista.

El año pasado, el STA Racing sintió que estaba todo dado para el debut, para la prueba de fuego. Y llegaron a un acuerdo para que el piloto que lo corra también sea de acá, del sur. Emanuel Abdala fue el elegido, que por ese entonces venía peleando el título en la Clase 2 del Turismo Nacional.

"En Rosario había más de 50 autos, y llegar entre los 5 mejores fue algo muy lindo, único. Tuvo un ritmo impresionante el auto y fue algo soñado. No sabíamos ni donde estaba el autódromo ni por donde se entraba. Nos volvimos muy contentos por eso, y con ganas de volver. El equipo no cometió ningún error, cada uno en su sector, nos conocemos muy bien porque trabajamos juntos en los zonales. En la categoría no se imaginaban que teníamos un auto así más allá de que íbamos con Emanuel Abdala", explicó Rígoli.

PRESUPUESTO Y PROYECTO 2022

Este fin de semana se encenderán los motores del Turismo Pista en Olavarría, y el team comodorense ya está instalado junto al piloto Renzo Blotta que será el encargado de correr el Chevrolet Celta.

