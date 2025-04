Si alguien pregunta en la CAI o en la hinchada por José Manuel Guerreiro todos se mirarían entre sí, y no sabrían quien es, pero en Comodoro Rivadavia cuando uno dice “el Portu” Guerreiro, todos saben quien es y la cosa cambia. Es uno de los hinchas más fieles que tiene el “azzurro”, pero su amor por la institución y el fútbol fue más allá y hasta creo CAI Solidaria, una marca registrada en la provincia del Chubut.

En la hinchada con “La 23” o dando una mano donde se necesite, el “Portu” se ganó el cariño de la gente en la cancha. Siempre sonriente. En una charla con PDC contó parte de su historia, y hasta recordó el día que hizo retornar un avión porque se había quedado dormido y no se quería perder el viaje con el plantel.

“Mi pasión por la CAI se inició cuando mi hijo hace mas de 30 años jugaba en la CAI y era dirigido por el Gato Montesino, era la categoría 84 y yo era el delegado donde hicimos muchos viajes a Chile, Mendoza y varios mundialitos a Roca. La CAI es mi segunda casa, y es un grato honor estar ligado al club, me llenaba de orgullo poder viajar a esos torneos con CAI”, recordó Guerreiro.

Desde que se metió en la hinchada, en aquellos torneos regionales y Primera B donde el estadio estaba repleto de gente y no cabía un alfiler, el “Portu” tiene infinidad de viajes por ruta y en avión también. “Tengo muchos viajes, pero creo que el mejor fue cuando fuimos Formosa a jugar con Pirané, la cancha estaba a full. Fue un viaje inolvidable para jugar de visitante, el estadio estaba repleto y nos trajimos los tres puntos”, aseguró el fiel seguidor “azzurro” quien larga la carcajada porque se acordó de la anécdota en la que hizo volver a un avión.

“Resulta que el vuelo salía a la 7.30 de la mañana, vivo en km5 cerca del aeropuerto pero me desperté a las 7. Cuando llego, los jugadores ya estaban arriba del avión, el técnico era el ‘coco’ Bersán y no me quería perder ese viaje. Nosotros veníamos segundos o terceros, y me fui a la torre de control derecho y le dije al muchacho ‘sabes que me quede dormido, vos podrás avisarle al piloto’ y me preguntó si era jugador. ‘Si, le dije’. Y ahí se comunicaron con la aeronave y me volvieron a buscar. Nadie entendía nada, cuando subo el ‘Coco’ Bersán puso una cara, me quería matar y los jugadores se cagaban de risa. Estaban Carlos Amado, Daniel Tiznado, y los Barrientos. Un equipazo”, recordó el “Portu” Guerreiro.

CAI SOLIDARIA, UNA MARCA REGISTRADA EN EL INTERIOR DE CHUBUT

No recuerda bien cómo surgió pero si que llevan 15 años haciendo colectas para el interior de la Provincia con el apoyo y respaldo de la institución. “La parte solidaria nació en el 2010. La primer campaña la hicimos a Colan Conhué que es una localidad ubicada en el oeste de la provincia del Chubut, y viajamos con los chicos de la hinchada que me acompañaron. Varios dejaron de viajar por temas laborales, y empezamos a viajar a CAI Solidaria, que ya es una marca registrada. Siempre se suma gente nueva, y la verdad que es un orgullo que la bandera de la CAI esté flameando en el interior de la provincia. Arrancamos haciendo una campaña por año, y eso fue creciendo, la gente colabora siempre y tuvimos participación en muchos incendios de la cordillera, en el temporal de 2017 en Comodoro, y también quiero resaltar el trabajo de Augusto Sovier, él es mi GPS cuando viajamos”, explicó Guerreiro.

El poder ir en ruta llevando bolsones de cosas que en localidades del interior no abundan es algo único. Y él - junto con los colaboradores - reciben una sonrisa y un abrazo a cambio. “Cuando viajas los chicos te están esperando, y eso te llena el alma. Soy un agradecido a la gente que siempre nos acompaña porque tenemos el apoyo de la gente, a los que colaboran con el combustible para el camión y solo tengo palabras de agradecimiento. Ahora estamos preparando una campaña, la campaña del abrigo y se reciben las donaciones en el club, en el gimnasio de la CAI y agradezco siempre porque la gente acompaña”, remarcó el hincha que traspasó el paravalancha y fue un poco más allá.

EL PARTIDO QUE MAS RECUERDA Y LAS CAMISETAS QUE GUARDA PARA SIEMPRE

Guerreiro ha estado en muchas campañas siguiendo el “azzurro”. Siempre en la popular, con la bandera y tratando de organizar al resto de los 'pibes' para que el recibimiento sea una verdadera fiesta en el estadio de kilómetro 3. “El partido que más recuerdo…el que ascendimos a la B Nacional. Fue algo que no lo podía creer. Que Comodoro tenga un equipo en la segunda categoría fue algo tremendo”, sentenció.

Con tantas temporadas encima, Guerreiro vio pasar infinidad de jugadores pero muy pocos han sabido ganarse el corazón del hincha. Sin pedirlas, el “portu” ostenta una linda colección de camisetas que más de uno envidia. “Camisetas de jugadores tengo la de José Tabares, la del “Mono” Villegas, la del ‘Chaca’ Bustos, de Pipo Cáceres…esas son las que tengo y es un tremendo orgullo tenerlas en casa. Esos jugadores dejaban el alma en la cancha, toda esa camada que nos llevó a la B Nacional”, contó con mucho orgullo.

A la hora de ponerle palabra a su fanatismo, resume al decir “para mí la CAI es mi segunda casa, hace años que está y es un privilegio estar en una de las instituciones más grandes de la Patagonia. Es algo que uno lo lleva bien adentro. Los viajes cuando la CAI viaja afuera, cuando se hacen campañas, es todo”

Guerreiro sabe que al decir CAI Solidaria hay un apoyo y respaldo institucional que es sin dudas muy importante. “Uno es la cara visible, pero hay mucha gente atrás. En el interior te preguntan que es la CAI y como se trabaja. Siempre se trabajo en la formativa y eso se vio reflejado en jugadores que salieron de la cantera como Andrés Silvera, el “mumo” Peralta, Ulloa, los Barrientos y es un orgullo poder estar en esta institución”

EL ROBO A MANO ARMADA EN VIEDMA Y LA IMPOTENCIA

El partido de CAI con Costa Brava en Viedma, donde se definía el ascenso está todavía muy fresco en el fútbol de Comodoro y más en los hinchas como el “Portu” que estuvo ahí y nadie se la contó. “El viaje a Viedma con Costa Brava fue un esfuerzo de todos. Los pibes de la 23, del club, de todos y pudimos ir. Lo charlamos con Sergio, mi compañero con el que nos organizamos para ir a la cancha y es otro fiel hincha de CAI en las buenas y en las malas. Todo lo lindo y todo lo malo se terminó en la cancha. Uno que sigue el fútbol se veía venir algo feo. Sabíamos que iban a pasar cosas raras, que nos roben de esa manera te da mucha bronca y mucha impotencia. Eramos locales allá, nos sorprendió la gente que había, éramos Comodoro y que nos roben así no tengo palabras. Fue un esfuerzo enorme poder estar ahí en esa final de los jugadores, pero ya se veía venir”, aseguró resignado.

Juan Manuel Guerreiro sabe que el amor por una camiseta va más allá. Y siempre hay buenas y malas. El vivió y disfruto de las dos. Estuvo cuando ascendieron a la B Nacional que tocar el cielo con las manos, y ahí cumplió la promesa de raparse, tarea que hicieron los propios jugadores en el club. Y también en la última experiencia donde la CAI peleó el ascenso y hubo una mano negra. “Fue una experiencia mala por tanto esfuerzo que se hizo para llegar, y que te roben en la cara. Apenas arrancó el partido y te empezaron a robar. El foul a Figueroa, el penal que nunca existió y ahí te dabas cuenta que estaba arreglado. Siempre pasaron cosas raras en el fútbol y fue una tarde negra para nosotros, y sentimos que estábamos a un pasito nada mas del objetivo, de ascender. Creo que Comodoro se merece un equipo en una categoría superior”, sentenció uno de los hinchas más fanáticos que tiene CAI.