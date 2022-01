La historia del entrenador de arqueros de Comodoro que hace doblajes de voz para series y películas

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Hay pasiones que parecen no tener punto en común, pero la historia de Fredys Orlando Condoleo tiene un punto de encuentro. El Misionero nacido en San Javier que vive en Comodoro Rivadavia desde el año 2009, combinó su profesión y vocación de ser actor de doblaje de voz junto, con su experiencia vivida en el arco de fútbol, como entrenador de arquero en el club USMA; una profesión que se trabaja desde las sombras, sin escenarios de juego ni vestuarios, a diferencia de la relevancia que significa y tiene un arquero en un equipo de fútbol.

Fredys Condoleo más allá de los guantes tiene un talento poco conocido, y sobre sus inicios dice: “A los 20 empecé con el doblaje, es algo que siempre me gusto, lo hacía como hobby pero ahora lo tengo como un trabajo. Se estudia, no es muy conocido. Yo estudie en FICDE, tengo un aval Universitario donde me perfeccione en eso, y sigo haciendo cursos; uno tiene que evolucionar. Por suerte me va bastante bien, pude formar parte de muchas cosas copadas. Voy a ser la voz de una empresa muy conocida de celulares en Argentina. La verdad que es algo muy raro como el arco, dicen que los arqueros somos medios loco”, comenta Fredy a Pasta de Campeón y ADNSUR.

El oficio de arquero para Fredys comenzó cuando era apenas un niño. Sin embargo, lo llevó por diferentes clubes de Argentina. “Yo quería jugar de 3, mi papá no quería que ataje a pesar que yo quería. Fui a una prueba de infantiles. Hice toda las inferiores en Vélez, estuve hasta la reserva, en el suceso que Sessa le agarró el cuello a Pezzotta. Al otro partido fui al banco de primera, tuve la posibilidad de jugar 15 minutos cuando salió Peratta por una lesión. Después cambiaron el técnico, yo tenía edad de inferiores y me fui a Almirante Brown era suplente de Campestrini, y allí me vino la posibilidad de jugar en Sacachispa, en Primera C. De titular con 17 años jugué todo un campeonato”, recordó de su trayectoria futbolística como arquero.

Sumado a todo esto, antes de dejar el fútbol por temas personales, Condoleo tuvo una convocatoria en la Selección Argentina Sub17. “Mientras estaba en la reserva de Vélez tuve la posibilidad de estar entre los 40 convocados a la Selección Sub17 de Argentina donde después quedaron Oscar Ustari y Nereo Champagne. Tengo dos partidos, con Uruguay y Perú”, resaltó.

Y cuando pensó que todo estaba terminado en lo deportivo, le llegó una nueva oportunidad a través de un amigo. Así se puso los guantes nuevamente y se fue a Europa. Al respecto, cuenta: "el técnico necesitaba un arquero argentino que no tenga problemas de papeles y menor a los 36 años. Estuve un mes a prueba, quedé e hice un precontrato. Volví a Argentina y cuando tenía que volver en marzo empezó la pandemia y no tuve la posibilidad de integrarme al equipo”, comentó el ex arquero.

En el año 2021, Fredys llegó a USMA a través de un conocido en común con Lucas Pierrestegui, arquero del equipo de Kilómetro 5. Él fue quien fue el que lo recomendó a Guido Gava para que lo sume al trabajo del equipo para trasmitir su experiencia.

“Como entrenador de arqueros, USMA fue el club que me abrió las puertas para eso. Estudié psicología deportiva especializada en arqueros. Traté de transmitir mi experiencia y lo que estudié. Siempre modernizándonos, tratando de avanzar y cosas nueva, tratando de hacer lo más profesional posible el fútbol de Comodoro en tema arqueros”, valoró Condoleo.

DE ENTRENAR CON EL FILLOL A PATEARLE A MARADONA

El ex arquero tuvo grandes e increíbles experiencias que transmite en el trabajo que realiza como entrenador, y tiene una mirada sobre lo que ve del trabajo de proyección de arqueros en el fútbol de la ciudad.

“Hay muy buen potencial en Comodoro en el arco, hay pocos porque no se les da ese entusiasmo de querer entrenar. Ir a un club y tener un entrenador de arqueros que se dediquen cien por ciento a ellos, y que enseñen”, sentenció.

Consultado por lo que observó de su experiencia en el fútbol local, expresó, “En Comodoro el fútbol es muy amateur en todo sentido. Muchos chicos van y vuelven porque no se la bancan o porque van a pruebas. Y hay que ser realistas, como tuve mi golpe de realidad de pasar a estar en la Selección Argentina a estar en primera C, creo que esta bueno hablarlo con los chicos, ser realistas y se honestos”.

En ese sentido, aclaró: “una prueba no te hace un jugador profesional, un año jugando no te hace profesional, son muy escasas las personas que si no tuvieron una formativa en un club grande puedan tener una posibilidad. Por eso es nuestra responsabilidad como formadores en prepararlos para eso”.

Una de las grandes experiencias que más recuerda Fredy es entrenar con grandes e históricas figuras del fútbol nacional, desde el un gran arquero hasta Maradona. “Tuve la suerte de que me entrene el 'Pato' Fillol en la Selección Argentina, de aprender mucho en mi formación en Vélez, y que me patee Maradona en la Selección Argentina. Me acuerdo que dijo 'quien me ataje un gol de afuera del área grande, no junta las cosas'. Y nadie le atajó nada, tuvimos que juntar todo nosotros”, recordó entre risas.

El ex arquero de Vélez en la entrevista también trajo de su memoria cómo eran esos días de entrenamientos en su club. “Me encantaba ir a entrenar, nosotros hacíamos entrenamiento específico con los arqueros, íbamos unas horas antes y terminábamos siempre después”.

Como ídolo asegura que en lo personal es su papá. “También fue arquero, pero como persona mi viejo es mi ídolo. Futbolísticamente hablando a Navarro Montoya y José Luis Chilavert, soy de Vélez desde que nací, como arquero marqué mi estilo propio”.

Fredys se lamentó por la llegada de la pandemia, que cambió su destino cuando tuvo una nueva posibilidad futbolística y nada menos que en Europa. “Una persona que fue profesional y vivió de esto siempre te va a decir que le va a faltar algo. Si recorro lo que hice futbolísticamente, estuve en un club profesional, en primera A y C, en Selección argentina y jugué en Europa, en si no me quedó nada. Creo que el gusto amargo que hubiese pasado si no estaba la pandemia, estaría en este momento en Europa jugando”.

ENTRE EL DOBLAJE DE VOZ Y EL ARCO

Fredys Condoleo visitó la ciudad en sus vacaciones del año 2009, consiguió trabajo en el petróleo y se quedó a vivir, al mismo tiempo estudiaba doblaje. “Yo dejé el fútbol, sinceramente por una tontería. Yo estaba acostumbrado a otra cosa, de pasar por Selección Argentina a Primera C y cambios en un montón de cosas, una vida y sueldos totalmente diferente. Acostumbrado desde los 14 años a vivir del fútbol y ya después no, decidí dejar y ponerme a trabajar”.

Hoy trabaja de actor de doblaje para grandes compañía y encuentra un punto en común entre ambas profesiones y destaca que realiza las dos con la misma pasión, empeño y responsabilidad.

Realizando una comparación entre ambas, explica, “Punto en común encuentro, soy actor. Lo que es el doblaje tenes que ser actor. El arte del doblaje es fácil, el tema es cuando uno con la voz haga sentir emociones. Entonces uno actúa, uno tiene una cierta concentración y no se te puede escapar nada”.

Para ello, explica como es el momento de grabar una escena, “Tenes que tener diez ojos, porque en el doblaje yo estoy adentro de una cabina, tengo dos monitores, unos auriculares y el guion. En los auriculares escucho el idioma original, me escucho a mí y escuchó al director. En una pantalla estoy viendo la imagen que tengo que hacer el doblaje, en la otra imagen voy viendo lo que voy grabando. Voy leyendo el guion mientras veo las expresiones de cómo actúa el actor original y escuchó su voz para tratar de captar esa esencia que ya hizo el actor”, contó a Pasta de Campeón.

Todo eso, lo lleva a tener que estar muy atento y concentrado como en el arco, “Tengo que tener un ojo en el guión, en lo que grabó, y en la escena porque no puedo pifiarle en el movimiento de boca, la intención, gritos, etc. Y oídos en lo que digo yo, en lo dice la escena y lo que dice el director. Necesitas mega concentración, igual que en el arco, tenés que tener mil ojos porque sos el último del equipo y ves todas la cancha. Mirar si te entran por la espalda, si se está despegando uno, si el dos no marcó, si al tres se le está escapando uno por atrás. Veo esa similitud de tener que ver un montón de cosas a la vez”, comparó Condoleo, quien transmite su experiencia como entrenador de arquero y este año, tras iniciarse en USMA comenzará en otra institución deportiva.

Para Fredys no hay un estilo de voz específico, se trata de transmitir y expresarse con naturalidad, estudiar y capacitarse. “Es dividirse, es algo que no es fácil, todo tiene voz, celulares, Google home, Alexa, GPS, Radio, toda maquinaria que tenga una voz, películas en español neutro, alguien tiene que grabar eso, hay muchas técnicas y se estudia para eso”.

Entre risas, contó que le pide la gente cuando se entera que hace doblaje de voz. ”Nosotros tenemos nuestro gran karma, me preguntan, ¿Hacés la vos de Homero? Y nosotros no hacemos imitaciones, yo no imitó. La gente que lo hace tiene un talento fenomenal, yo doy mi voz a un personaje”, aclara.

“No cierro las puertas, puede ser que en un lapso de tiempo corto me ponga la camiseta de USMA. Vamos a probar, y a ganarme el puesto, por supuesto, tengo ganas de volver a jugar, como dicen, los arqueros somos medios locos”, sentenció entre risas.

