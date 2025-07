La historia de Zaira Núñez, primera jugadora de fútbol trans de Comodoro

Zaira acepta la entrevista con PDC de manera inmediata, y llegó al club antes de la hora pactada con una amiga. Su debut en el fútbol femenino llamó la atención a más de uno al ser la primera jugadora trans en la historia de Comodoro Rivadavia.

Su debut fue frente a San Martín, y en el clásico contra Oeste en Valle C ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol en el triunfo 3-1 por la 17a fecha.

Nació en el Chaco, y llegó esta temporada al Far West donde el equipo y el cuerpo técnico la recibieron de brazos abiertos. En el norte jugó en el club atlético Villa Elena y también en el equipo femenino de Chaco For Ever.

Zaira ingresa por el tunel de la cancha, y la nota se desarrolla en el banco de suplentes visitantes. Su amiga le consiguió la camiseta y el pantalón del club en el momento, y ella sacó sus botines blancos de una bolsa. Se cambia antes de comenzar la charla, donde de a poco se va soltando, cuenta cosas con más detalles.

“El recibimiento en el club fue excelente, mejor de lo que yo pensaba y ahora somos un gran equipo unido, nos sentimos una familia que conformamos con el cuerpo técnico que nos hace entrenar de buena manera, por eso los resultados que estamos obteniendo”, asegura Zaira sentada en el banco de suplentes, con la pelota abajo de la suela de su botín derecho.

La jugadora chaqueña juega como media punta, pero no fue sencillo poder arrancar a jugar. Hubo que hacer el fichaje, y también una consulta previa en la Liga de Fútbol que abrió el juego a los clubes. No hay nada que le impida jugar, y el DT de Laprida decidió que debute en la fecha 17.

“Lo que sentí al ponerme la camiseta la primera vez fue volver a ser feliz, sentí que volví a ser yo y me prometí a mi misma darlo todo, y lo mejor de mi siempre”, acotó.

Zaira ingresó al equipo de Laprida y rápidamente subo ganarse la confianza de sus compañeras, que la sumaron como a una más. Y recordó con una sonrisa cómo fue. “En el primer entrenamiento, cuando me sumo, y todavía no estaba fichada, rompi el hielo de una forma particular. Me invitaron a una joda, a un asado acá y me tenía que ir temprano. Entonces una compañera se para en la puerta y me dice: ‘no te vayas’, y yo agarro y le digo: ‘correte’ (pone voz gruesa) y la corro. Todas se empezaron a reír a carcajadas”, recordó.

Zaira expresó lo que que significa para ella haber logrado jugar en el fútbol femenino de Comodoro, sentando un precedente y abriendo la cancha para que más jugadoras trans se sumen a la disciplina. “Se siente bien poder lograr lo que uno quería, que yo planifique para mi vida. Yo quería formar parte de la sociedad, sentirme incluida en lo fútbolistico porque el fútbol y el deporte no tiene genero. No estoy de acuerdo con que una persona trans boxee con una mujer biologica, el fútbol es otra cosa. Lo mío va con la parte técnica y de saber entenderse con las compañeras”, explicó y fue más allá al reconocer “yo soy consciente de que soy biologicamente hombre, hay una ventaja en la velocidad por ejemplo. También hay una desventaja en las chicas de 12 años que juegan con señoras de 35 o 40 si vamos a comparar, que es lo que sucede acá en Comodoro. Acá se trata de otra cosa, creo yo, porque en el fútbol necesitas técnica y otras cosas porque no se trata ir a chocar o fuerza bruta”, confesó.

IDENTIDAD, VISIBILIDAD Y RESPETO

Zaira sabe y reconoce que su llegada al fútbol femenino de Comodoro no pasó desapercibida, y también por eso aceptó la nota con PDC para poder darle más visibilidad. "Mi objetivo es poder abrir el juego y que las personas trans puedan integrarse al fútbol. Yo entiendo quien soy, me amo como soy, no estoy de acuerdo en enfrentar mano a mano a una mujer biologica por decirlo así. No vine a jugar a la pulseada o a boxear, yo vine a jugar al fútbol”, acotó. “La idea es que a futuro personas trans quieren sumarse al fútbol tienen que saber que lo pueden hacer libremente, y no reprimirse por el que dirán. Uno tiene que respetarse y amarse tal cual es”, aseguró Zaira quien además subrayó el significado que tiene para ella este logro de poder jugar. “Creo que representa mucho tiempo de lucha, una trayectoria de pelea para hoy estar en el lugar en el que estoy y ganarme mi lugar en el equipo como todas”

Sobre sus dos experiencia en el fútbol comodorense, Zaira detalló cada partido con lujo de detalles. "Contra San Martín fue un lindo partido, me trataron super. Ellas se dieron cuenta que era trans y no hubo diferencias, jugaron bien y a nosotras nos faltó para el gol. En mi segundo partido contra Oeste si hubo más roce pero porque yo recién me estoy integrando al equipo, hice un gol y lo festeje y heche leña al fuego sin saberlo. No sabía que había esa rivalidad, y respecto a lo que andan diciendo lo que pasó con la arquera no es así. Un metro antes de llegar a ella le pegó el puntinazo y salgo, la que choca con la arquera es su compañera, no yo. No fueron las cosas como se dice en redes", apuntó.

Zaira pisa la pelota con los dos pies mientras espera la siguiente pregunta. Se la nota tranquila, y suelta para contar su historia de vida. “La idea acá es poder jugar y divertirme, sumar al equipo”, remarca mientras sonríe.

“Yo creo que el respeto se gana. Yo no ando diciendo que me tienen que respetar, ni nada. Yo no abuso, el respeto se basa en la persona, como vos me veas, tratame como vos veas, mientras yo sepa como soy, lo demás no me afecta. Yo aprendí a aceptarme y quererme primero yo”, subrayó una vez más.

PERSPECTIVA PERSONAL Y MODELAJE

Mientras entrena en el equipo de Laprida, Zaira está cursando la carrera de mecánica dental luego de terminar de grande la secundaria acá en Comodoro, y apunta a recibirse el año que viene para tener una salida laboral. También hizo modelaje, algo que la atrapó de muy chica.

“Los sueños están para cumplirse”, acota. El modelaje era algo que soñaba de chica, el estar en una pasarela pero también el fútbol es algo que venía de chica con ella donde jugaba en su Chaco natal. Al pasar afirma “estoy en mi mejor momento”, mientras continúa jugando con la pelota. “De gurisito jugaba en el barrio, sacábamos los yuyos y armabamos la cancha hasta que ….'empecé a echar plumas' ya no me invitaban. Me querían solo en el arco, y yo no quería eso”, recordó sobre su infancia.

En el cierre de la nota, y antes de hacer la producción de fotos, se levanta del banco de suplentes. Se acomoda la vincha negra, sonríe y afirma: “Me gusta hacer ejercicios, correr y camino mucho. No fumo, no tomo alcohol, gasto solo en cosas de modelito, y ahora en botines. Si tengo que dejar un mensaje es que se animen a jugar, que busquen su sueño y lo trabajen. Mientras no sea para lastimar a la otra persona, o hacer daño las personas trans tenemos el derecho de poder jugar”, cerró Zaira Núñez, la primera jugadora trans en la historia de Comodoro Rivadavia.