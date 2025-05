La historia de Nehemias González, el lateral de Comodoro que está pisando la Primera de Gimnasia de La Plata

Con apenas 18 años, Nehemías González se afianzó como titular en la Reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata y es uno de los talentos de Comodoro Rivadavia que pisa fuerte en el fútbol argentino. Formado en la CAI, fue parte de una gira en 2021 que le cambió la vida: en apenas unos días, pasó de entrenar en su ciudad a estar citado para la pretemporada del Lobo. Desde entonces, no paró de crecer.

Hoy, González es lateral derecho titular del equipo que pelea por ingresar a la siguiente fase del torneo de Reserva . Ya entrena con el plantel de Primera y, aunque compite con dos jugadores consolidados en su puesto, sabe que la oportunidad puede llegar en cualquier momento. “Estoy trabajando al máximo para estar listo cuando me toque”, le dijo a nuestro medio en una charla a corazón abierto.

El joven jugador recuerda con emoción sus comienzos en Comodoro, su paso por la CAI, el impacto de llegar a Buenos Aires y cómo su familia vivió cada paso de su carrera. Y también habla del esfuerzo diario que requiere el fútbol profesional, de sus sueños y del largo camino que aún tiene por recorrer.

– ¿Cómo estás viviendo este momento en la Reserva de Gimnasia?

Hola, buenas tardes. Bien, me tocó empezar el año como titular y gracias a Dios lo vengo manteniendo. Estoy firme, contento y con muchas ganas. Estamos cerca de clasificar y quedan cuatro partidos claves.

– ¿Jugás todos los partidos? ¿En qué posición te estás desempeñando?

Sí, desde mitad del año pasado que vengo jugando todos los partidos de titular. Estoy de lateral derecho.

– ¿Estás conforme con tu rendimiento?

Sí, sí. Mucha gente del club me lo hace saber, me felicita, y eso me pone muy contento.

– ¿Cómo llegaste a Gimnasia desde la CAI?

En 2021 hicimos una gira con la CAI. A fin de año me tocó hacer una prueba, y al tercer día me avisaron que tenía que volver para hacer la pretemporada en 2022. Todo fue muy rápido.

– ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te cayó la ficha enseguida?

Recién a principios del año pasado me cayó la ficha. Cuando me detuve un segundo pensé: “Mirá dónde estoy”. Pero bueno, siempre con la cabeza en seguir trabajando.

– ¿Qué sentiste cuando le contaste a tu familia y amigos que habías quedado?

Una felicidad enorme. Mis viejos, mis amigos, los pibes del barrio, todos contentos. Mi mamá lo sintió más porque soy el más chico y fue duro dejarme ir a los 15 años. Fue un doble llanto: emoción y despedida.

– ¿Hubo momentos que te hicieron tomar dimensión de todo lo que vivís?

Sí, por ejemplo, conocer a Nacho Miramón, que hoy está en Boca, o ver cómo le va a Ian (Subiabre), que es amigo mío. Todo eso te motiva a seguir.

– ¿Qué recordás de tus primeros pasos en la CAI?

Llegué a los 7 u 8 años. Arranqué con Chelo Valencia y después Mario Amado me ayudó mucho, incluso me puso de lateral.

– ¿Qué tan cerca sentís el debut en Primera?

Ya entrené con ellos y estoy preparado. Hay dos laterales muy buenos adelante mío, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Estoy trabajando para estar listo cuando se dé.

– ¿Pensás seguido en ese momento?

Sí, pero trato de no obsesionarme. Lo importante es estar tranquilo y preparado para aprovecharlo.

– ¿Tenés contrato firmado con el club?

Todavía no, falta como un año y medio para poder firmarlo. Pero estamos tranquilos, se viene hablando.

– Comodoro no para de sacar jugadores: vos, Ian, antes el Colo Gil, Santana, Silvera...

Sí, es una ciudad con mucho talento. Este año llegaron más chicos a Buenos Aires y eso también me pone muy contento.