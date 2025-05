La fotografía captura para siempre un instante y toma otro valor sentimental con el correr de los años. En épocas de redes sociales y de donde todo es instántaneo, un abuelo fue fotografiado con su nieto en un torneo infantil en Comodoro y se hizo viral por lo que transmitía esa imagen.

El nene que se llama Lorenzo está sonriente con una copa en el piso y su abuelo Juan Altamirano no puede contener el llanto. Y detrás de esa foto hay una historia. El programa Me invito un amigo, que sale todas las mañanas por SetaTV lo ubicó y mate por medio, el abuelo contó su historia y el por qué de las lágrimas que brotaron solas el fin de semana con un arco de fútbol de fondo, y que quedará para siempre en el recuerdo de “Lolo”.

Juan Altamirano vio morir en sus brazos a uno sus hijos, que era tío de “Lolo”, y hace unos días se cumplieron dos años de ese día tan triste. El abuelo que siempre acompaña a su nieto a los partidos los fines de semana vio borroso y las lágrimas inundaron su cara en ese momento. Su cabeza se llenó de preguntas, y no se dio cuenta la dimensión que tomaría ese instante pero quiso contar como es el día a día.

"Mi hijo falleció de cáncer a los 33 años, era fanático de Boca, y le encantaba acompañar a mi nieto. Lorenzo era su primer sobrino, y por eso se generó lo que todos vieron. Cuando mi hija puede, me acompaña también con mi nieta Sofia. Lo pasamos bonito, el club Comodoro Fútbol Club es familiar, los papás de los nenes son solidarios y compartimos ronda de mates entre todos”, contó a SetaTV Juan Sergio.

El abuelo, que compartió una ronda de mates explicó que siente al llevar a su abuelo a los partidos los fines de semana, y compartir tiempo de calidad. “Yo veo la satisfacción de mi nieto, el es feliz de la vida porque ganaron, y están contentos con eso. El siempre viene y me pide que lo acompañe. Y en la cancha uno le compra una gaseosa, un pancho, yo trato de estar y compartir su pasión es el fútbol”.

El pasado 8 de mayo se cumplieron dos años que falleció su hijo Daniel y eso movilizó todo en su interior. “Ese día me emocioné porque se me llnó la cabeza de preguntas…estoy solo con él. Cómo me gustaría que este su tío Daniel, pero bueno … Dios sabe porque hace las cosas y en ese momento de felicidad de ‘Lolo’ era abrazarlo, decirle que lo quiero mucho y yo no me di cuenta de todo esto, de la trascendencia. Que venga mi hija, y me diga que quería hablar conmigo me dio mucha emoción, y acá estamos”, apuntó.

Juan habla de su hijo fallecido y se emociona. “El estudiaba en la escuela Juan XXIII, tuvimos la bendición de ir a Buenos Aires y conocer la bombonera, los bodegones, el riachuelo, y la pasamos bonito con mi hijo que ya no lo tengo pero si Dios me da vida lo haré con mi nieto Lorenzo”

La semana comenzó y los entrenos de “Lolo” están planificados. Ya se vislumbra el próximo fin de semana de partido y torneo para la familia Altamirano. “El viernes juega en Palazzo a las 5 de la tarde, y ahí vamos a estar acompañandolo. Nosotros por ahí estamos congelados de frio afuera, pero lo veo feliz a él y se me pasa todo. El siempre me dice: me vas hacer el aguante abuelo? Y viene una hora antes a casa, y nos preparamos, y vamos”, explicó.

Juan confiesa que siempre están juntos. Su nieto le dice ‘papá’ y él le aclara que es su abuelo, pero el vínculo afectivo va más allá de una definición. Es el que siempre está, el que acompaña los momentos inolvidables en el crecimiento de “Lolo”, o cuando se organizan y van a pescar cerca del faro en Caleta Córdova.

Lorenzo tiene 9 años, y el fútbol es su pasión. Nadie sabe que hará de grande, y su abuelo asegura: “simplemente tiene que hacer lo que su corazón le diga, la vida tiene tantas vueltas que no sabemos que va a pasar mañana. De mi parte, siempre alentandolo, y acompañando. Luego, él decidirá. Hay tantos chicos que juegan a la pelota y es difícil, remar contra la corriente y más si quiere probar suerte afuera. Eso se irá viendo. Hasta ahora el quiere estudiar en la Juan XXIII y después quiere ir a la técnica, a la San José Obrero”, contó su abuelo

EL ACOMPAÑAMIENTO EN UNA ENFERMEDAD TERMINAL

El cáncer es una enfermedad que pocos nombran, pocos logran decirlo cuando se pierde a un ser querido. Juan Altamirano tiene la valentía de ponerle nombre y afirma: “Al enfermo de cáncer hay que darle apoyo moral, contención y acompañar a un familiar con cáncer. El tumor que tenía mi hijo del lado izquierdo de la cabeza estaba muy avanzado. Tener ue llevarlo a hacer quimio, remarla un año, y ver que las drogas que tomó para eso fue peor. Lo hablo con conocimiento de causa, y fue muy duro. Con el ojo izquierdo muy deteriorado, mi hermana Marta y la iglesia evángelica, junto a los pastores nos ayudaron en su momento”, recordó.

Juan tenía fe en un milagro y que la salud de su hijo mejoré, pero eso no sucedió. "Creiamos que se podía salvar pero ya cuando el especialista me dijo que no lo lleve a la guardia, que lo tenga en mi casa me dio a entender que ya no había mucho para hacer. Se tenía que ir. Falleció en mis brazos a la una menos veinte de la mañana, y estoy convencido que las drogas que le dieron para el tratamiento fue peor”, sentenció el abuelo que hoy acompaña a su nieto y sabe que lo mejor que le puede dar es el tiempo y el acompañamiento a diario.