La historia de Fernando Jones, el chubutense que correrá 50 km en alpargatas

El atleta chubutense Fernando Jones participará de la carrera de aventura “Destino Madryn” Edición 2021, el próximo 26 de septiembre, que iniciará desde la estancia don Guillermo en Puerto Madryn.

Jones comentó en diálogo con ADNSUR que en el mes de abril ya corrió los 42 Kms en Puerto Madryn, donde la temática de la carrera era similar al recorrido de este fin de semana. "Ahora levantamos la vara y corremos los 50 Km. Siempre digo que es como correr un Dakar pero en alpargatas", dijo.

Y contó que habrán puestos de hidratación, el camino está señalizado pero no entubado "por eso tenemos que ir alerta ya que vamos a transitar por cañadones, médanos y en ocasiones hasta por la costa del mar", detalló el corredor. Mientras agregó que "serán alrededor de cinco horas corriendo, por todo el terreno que tenemos que correr. Largaremos el domingo a las 7:45 de la mañana".

Este año, el atleta amateur de Gaiman participó en alpargatas también del medio maratón “Al Paraíso” de Esquel y Día de la Patria sobre asfalto entre Gaiman y Trelew. Además, hizo lo mismo en La Mendiak Trail Running de 42 kilómetros en Madryn.

Jones detalló cómo se originó esta idea. "Es el mismo par de alpargatas básico que uso durante todo el trayecto. La historia arranca de chico, me crié acá en el Valle en las chacras, iba al colegio en alpargatas y era el calzado rural básico que teníamos", relató.

"Hace dos años atrás, en una carrera de 10 Km que se hizo en la localidad de 28 de Julio, me anoté y ahí se me ocurrió intentarlo hacer en alpargatas. Recuerdo que prepare la carrera y salía a probar la resistencia para tantos kilómetros", sostuvo.

"Salía a correr por el campo y no me afectaba. Luego en el asfalto cambiaba el terreno más duro pero crucé la meta y no tuve ningún problema. Tras finalizar la carrera, le regale las alpargatas a la comisión organizadora y a la municipalidad, quedaron allá", indicó entre risas.

A fines del año 2020 se anotó también en la carrera de Thornky donde corrió otros 15 Km en alpargatas, "llegando entero en medio del pelotón", señaló. Sin embargo, el próximo fin de semana irá por más para seguir agigantando esta hazaña.