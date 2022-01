La historia de Emanuel Abdala, el gitano de Comodoro que se consagró campeón en el Turismo Nacional

El piloto comodorense Emanuel Abdala vivió una temporada excelente a nivel nacional donde ratificó que está para grandes cosas. A los 25 años se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional, y redoblará la apuesta para el 2022. Con un Ford Focus se codeará con los mejores pilotos de la Argentina en la competitiva Clase 3.

A mediados del 2009 comenzó a escribir su historia deportiva en el desaparecido kartódromo Raúl Andrés Villariño, ubicado en el predio del Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia. Debutó con un Tonykart en la categoría Prokart, llevando el número 101 en sus pontones mientras que su hermano Christian hizo lo propio en la Stihl con un casco blanco que le quedaba inmenso y no lo dejaba ver con normalidad el circuito.

Turismo Nacional: ¿El comodorense Emanuel Abdala da el salto a la Clase 3?

Si algo caracterizó a la familia Abdala fue siempre moverse a team completo. Mamá Mary, papá Sandro y los dos hermanos. En toda carrera siempre están los cuatro, y en las últimas temporada se sumó su esposa Antonella.

En el 2011 quedó ranqueado tercero en el certamen organizado por el AMC, que finalmente consagró campeón a Federico Gómez, y al año siguiente logró su primer corona en el karting. En octubre del 2012 se consagró campeón de la categoría Sudam en el kartódromo Héctor Costilla, del campeonato que organizaba el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia.

El "picante" posteo de Emanuel Abdala ante la negativa de girar en el autódromo de Comodoro

Ese año incursionó con un Ford Mondeo en el TR Series y al año probó en el TR Junior, comenzando así su participación en categorías nacionales.

Su debut en la Clase 2 del TN se dio en el año 2012 con un Chevrolet Corsa del JCB Motorsport donde completó 7 carreras, y año siguiente se consagró monarca en la monomarca Gol 1.6 de la provincia del Chubut.

En el 2014 fue campeón anticipado en el karting de la AKPS ganándole la pulseada a Franco Cárdenas, y al año siguiente defendió el título en pista consagrándose bicampeón de la Sudam en km9.

A nivel zonal logró el campeonato en la monomarca Gol 1.6 en el autódromo Mar y Valle de Trelew, en una temporada donde también realizó una prueba en el TC2000, y al año siguiente - en el 2017 - incursionó en el Turismo Pista Gol neuquino donde ganó una carrera.

Confirmado: el comodorense Abdala correrá con un Ford Focus en la C3 del TN

El mayor de los hermanos Abdala siempre siguió participando a nivel nacional y en el 2018 corrió apenas dos carreras en la C2 del TN y al año siguiente por falta de presupuesto no pudo cerrar la temporada en la C3.

El team Abdala no se resignó y siguió participando en el TN. En el 2020, "Manu" completó 8 carreras con un Toyota Etios, y en 2021 logró el merecido título en la Clase 2 de la mano del equipo de Ale Bucci en la última competencia del año.

Emanuel Abdala sumó una copa más a su gran vitrina de trofeos, y asegura que aún no cae con el logro obtenido a nivel nacional, pero ya piensa en lo que viene. “Todavía no caigo, es raro, es difícil de explicar, no sé si recién voy a terminar de caer cuando vaya a la primera carrera en Bahía, hoy lo pienso y me sigo emocionando como si estuviera en la última carrera, es una sensación muy linda que no quiero que se termine nunca, es algo único, es un logro muy grande para todos nosotros”, expresó en sus redes.

El emocionante momento que vivió una artista marcial de Comodoro al reencontrarse con su familia tras dos años de pandemia