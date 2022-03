(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Explotó contra Ecuador en Twitter y se convirtió en una marca registrada de lo que representa la Selección Argentina en este momento. La Scaloneta, con las eliminatorias terminadas, ya piensa en el Mundial y espera el sorteo para saber cómo será el grupo que integrará en Qatar 2022, el último Mundial de Messi, quizás.

Sin embargo, todavía muchos se preguntan por qué se denomina a la Selección la Scaloneta. La referencia, por supuesto, hace alusión a Scaloni, el técnico que supo ganarse el corazón de los argentinos a pesar de ser cuestionado y criticado en un inicio.

La historia dice que el apodo surgió gracias al Gringo Cingolani. El periodista utilizó al aire el término y se volvió tendencia en las redes, a tal punto que hoy es una referencia inmediata para hablar de la Selección y este momento.

Según recordó el comunicador, fue en un programa de "Presión Alta", ciclo que se emitía en TyC Sports, cuando surgió el término. El clima esta tenso, caliente, y el grupo discutía sobre la Selección y salió.

Él lo recuerda así. "Todos fuimos muy escépticos con Scaloni. Dudábamos de la llegada de un DT sin experiencia. Y rápidamente empecé a ver señales positivas: hubo un recambio que me gustó y veía que los jugadores tenían calma, paz, y que el técnico les llegaba. Es decir, se percibía un aire saludable y a Messi se lo notaba muy positivo, algo que no pasaba con otros entrenadores... Y desde entonces que empecé a bancar a este proyecto y se me ocurrió decirle la Scaloneta", dijo a diario Olé.

Según explicó, el nombre deriva de otro que había escuchado, cuando Vitrola Ghiso fue técnico de la Reserva de River. "Como su equipo andaba muy bien le decían la Vitroleta. Luego pasó algo similar con Biaggio en San Lorenzo, con la Pampaneta".

Cingolani asegura que el apodo "apodo pegó muchísimo y lo favoreció a Scaloni, porque pocos técnicos han tenido la oportunidad de sentirse totalmente identificados con el trabajo que hacen en la Selección". El resto historia, tendencias, memes y una ilusión: salir campeón del Mundo, como con Diego Maradona en el 86.