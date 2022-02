La historia de admiración en la corrida de Crónica: le pidió una firma a "Coco" Muñoz y se la tatuó en una pierna

(PASTA DE CAMPEÓN / ADNSUR) - La historia que tuvo un final feliz en la Corrida Internacional de diario Crónica comenzó mucho antes que Eulalio "Coco" Muñoz se convierta en atleta olímpico. Lo que se vivió el sábado fue el cierre de lo que pensó y vivió el policía de Ricardo Rojas, Martín Isaac.

"Hace mucho tiempo antes de que él se fuera a los Juegos Olímpicos a Tokio le dije 'vos sos inspiración para los de pueblo como yo y algún día me voy a tatuar tu firma' pero no me creyó. Ya sé estoy medio loco pero yo elijo vivir mi pasión a mi manera", le contó Martín Isaac, el atleta de Ricardo Rojas que sorprendió a Eulalio "Coco" Muñoz en la previa de la Corrida Internacional de diario Crónica, a Pasta de Campeón.

El olímpico abrió los ojos grandes al ver el gemelo izquierdo de Isaac que tenía la firma fresca al haberse puesto tinta hacía unas horas. "Estas loco", le repetía Muñoz al policía que solo sonreía con su bicicleta al lado.

Historia de admiración en su máxima expresión es la que se vivió el sábado, y Pasta de Campeón sacó la foto para la posteridad.