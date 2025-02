De correr, marcar y dominar la pelota por el carril izquierdo de Laprida, a estar sentado y observar de lejos un partido de fútbol. De caminar y trabajar como una cosa cotidiana, a estar casi inmóvil y depender de una silla de ruedas para trasladarse.

La vida de “Cheo” Hermosilla cambió de una forma abrupta hace casi cinco meses. Una caída de un techo ocasionó una lesión en su columna, y todo cambio en un instante.

El fin de semana, durante la Copa de Verano en el Far West, el club social y deportivo Laprida tuvo un gran gesto y decidió homenajearlo a él, y a varios jugadores más que dejaron “el alma” en la institución, y hoy continúan jugando en Veteranos del “Verde”.

El defensor izquierdo charló con PDC y repasó su trayectoria en el club del barrio que lo vio crecer. Sin dudas que ingresar al campo de juego en sillas de ruedas con sus amigos, y recibir la plaqueta fue un momento muy especial para él. “Cheo” hace un silencio y luego acota: “ufff…esto significa mucho para mí, muy agradecido por este hermoso presente, y más en la cancha que tanto amo”.

La vida es una (cripto) moneda y la danza de nombres en la política de Chubut

La última vez que Héctor había ido a la cancha fue en junio del año pasado aproximadamente, y nunca pensó que su regresó sería de esta forma. El accidente donde se cayó de un techo le cambió absolutamente todo en su vida.

Al preguntarle qué fue lo que pasó desde ese accidente, “Cheo” responde con sinceridad. “Un montón de cosas me cambió. Fue muy difícil todo esto, pero con el apoyo de la familia y mucha fuerza de voluntad creo que se puede. Todavía falta pero estamos poniendo todo para poder recuperarme de la mejor manera y volver a la vida que tenía”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Héctor se aferra a la ilusión de volver a caminar con normalidad, y sabe que su fuerza de voluntad es fundamental. Al inicio fue todo oscuro, y la palabra de los médicos no fue alentadora. “Y al principio, los médicos me tiraron todas pálidas, que era muy difícil volver a caminar, y eso me bajoneó muchísimo, pero con mucho trabajo y esfuerzo estoy saliendo adelante. Y en eso tuvo mucho que ver mi kinesióloga Macarena que es una genia. Gracias a ella ya puedo andar con andador o muletas”, expresó .

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

Héctor Hermosilla tuvo fractura de columna y fractura de tibia cuando se cayó de un techo a fines de agosto pasado, y un golpe muy fuerte en la medula que es lo que le impide caminar hoy con normalidad a poco más de cinco meses.

Hoy tiene 38, y comenzó a patear la pelota en la Novena División de Laprida. Pasó por todas las formativas, y por estuvo en diferentes etapas. En la temporada 2021 jugó el clasificatorio Provincial que finalmente gano Gaiman.