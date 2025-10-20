(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El partido entre Caleta Córdova y Talleres terminó sin goles en el estadio “Armando Ávila”, pero el resultado pasó a un segundo plano ante la lesión del volante “Tallarín” Jorge Gordillo al comienzo de la segunda etapa.

La desafortunada jugada se produjo cuando un jugador del “Puerto” llevaba la pelota; lo tocaron de atrás con tanta mala fortuna que cayó sin intención sobre el tobillo del mediocampista de Talleres, que quedó tendido en el suelo.

El árbitro detuvo rápidamente el juego para que fuera atendido, y fue sacado en camilla del campo de juego. El volante quedó en el vestuario y tuvo que esperar más de una hora la llegada de la ambulancia que lo trasladó finalmente a un sanatorio local, donde le realizaron los estudios pertinentes.

Esta mañana, el presidente del club de kilómetro 3 le confirmó a Pasta de Campeón la lesión del mediocampista. “Tiene fractura y luxación de tobillo más ligamento del tobillo roto”, explicó Naduan, quien confirmó que la ambulancia llegó una vez que finalizó el partido en la cancha de USMA.