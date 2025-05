No lo pensó. Pero tampoco lo dudo. Jorge “Coco” Gaitán sumó un capítulo más a su historia en Ferro. A los goles importantes y ascensos obtenidos le agregó un partido como arquero. El sábado en cancha de Roca, y ante la lesión de los dos arqueros, el mayo de los hermanos Gaitán no dudo, se puso los guantes y terminó el partido defendiendo los tres palos.

El lunes a la tarde, “Coco” pasó por el club a tomar unos mates, y mientras el plantel Femenino hacía trabajos en el SUM, charló con Pasta de Campeón sobre lo vivido el fin de semana en condición de visitante.

“El partido con Roca fue dificil, ibamos a la casa del escolta de Rada Tilly y queríamos traernos los tres puntos. Ellos se encuentran con el gol muy rápido, pero pudimos reponernos, mantener la calma primero y luego lograr lo que necesitabamos"; contó Gaitán en el arranque de la nota y de la ronda de mates que preparó Nico Milán.

Ante las molestias físicas de Ramiro Encinas, dueño del arco, ingresó Franco Haro quien lamentablemente se lesionó y no había opciones de cambio. “Coco” ni lo pensó y enseguida asumió la responsabilidad de ponerse los guantes. “Entré, y creo que ni toque la pelota, pero en un saque de arco Franco (Haro) que había entrado no podía seguir. Iba a entrar un chico de Reserva que se iba a poner la de arquero, pero yo me puse los guantes. Nunca jamás había atajado, solo en futsal de chico y en Santa Lucía, me gusta el puesto pero es mucha responsabilidad. Por los puntos, no”, explicó.

No hubo tiempo para ponerse nervioso, aunque reconoció que cuando Roca agarraba la pelota se le cruzó de todo por la cabeza. No le hicieron goles,y eso ya es un dato importante a futuro y a tener en cuenta. “Cuando entre al arco no había nervios, no hubo tiempo. Cuando empezaron los ataques de ellos, un poco. Se nos venían, nos tenían en un arco, pero me puse nervioso. Había caído en la realidad, y entender el trabajo de arquero”, aseguró.

Ferro se mantiene a la expectativa en un torneo largo, y con el objetivo claro. Si bien el rendimiento mermó comparado con el arranque arrollador, los dirigidos por Alvino saben cual es el máximo objetivo este 2025. “El presente de Ferro es bueno, el partido con Rada Tilly si no nos echaban un jugador hubiera sido distinto. Mostramos otra actitud, y sirvió mucho desde ese aspecto. Luego hicimos los deberes en casa, y jugar contra Oeste. Y en este partido con Roca, demostramos que tenemos actitud ante la adversidad”, analizó Gaitán.

La familia entera es de Boca, pero la referencia de un jugador de campo poniendose el buzo de arquero remonta al volante de River Enzo Pérez, a quien “Coco” pone sobrevalor y asegura. “A lo Enzo Pérez, si…me saco el sombrero con lo que hizo. Unos huevos barbaros de hacer eso, pero no de chico seguía mucho a Córdoba y al Pato Abondanzieri. Acá en el fútbol local siempre me lleve bien con los arqueros, y me hice varios amigotes. Un poco locos, pero si. Si hace falta hacerlo de nuevo, lo hacemos…a cara de perro”

Jorge Gaitán, sonríe y se para bajo los tres palos del playón que tiene Ferro en el ingreso al predio para la foto de PDC que quedará para la posteridad. Posa para la foto, sonriente, y sabe que el fútbol al fin de todo es un juego, y le gusta jugarlo, e internamente sabe que Ferro es “la vida por estos colores”.