La goleadora Chiara Mirillán analizó el presente de CAI: "Tuvimos un buen arranque y vamos por buen camino"

El torneo Por Nosotras se prepara para disputar la 7a fecha del certamen, y hay dos equipos que lideran la tabla de posiciones con puntaje ideal: CAI y Ferro.

El “azzurro” viene de ganarle 5-0 a Stella Maris, y el conjunto que dirige Santiago Gaillard tiene dos jugadoras que estan en el segundo escalón en la tabla de goleadoras 2025. Una es Silvana Fuentes y la otra es Chiara Mirillán, ambas con 7 conquistas en el amanecer del certamen.

Mirillán charló con Pasta de Campeón sobre su presente goleador y también del plantel que sin lugar a dudas dara pelea hasta el final. "La verdad muy contenta , gracias a Dios vamos bien en la tabla de posiciones y muy contenta tambien por venir haciendo goles en el torneo q eso ayuda a sumar a mi equipo", contó la delantera.

La joven delantera de 18 años comenzó a jugar a los 6 en los recreos de la escuela, y luego comenzó a entrenar. “Mi mamá vio que me gustaba en fútbol y me mandó al Municipal 3 que daban fútbol para mujeres, y tuve a mi formadora que fue Sandra Ayala. Ahí me fui formando y después me dio ganas de probar cancha grande cuando entre en San Martín. Debuté con 12 años y al año siguiente me dieron la posibilidad de cambiarme a CAI, que es un club que mi familia quiere muchísimo y me siento cómoda”, explicó la goleadora.

Mirillán al hablar de sus inicios, y también de su presente destaca el papel que cumplió su mamá desde la hora cero. Fue ella la que siempre apoyó y acompañó el proceso de Chiara. “Mi mamá es mi cable a tierra tanto en el fútbol como en la vida ella ama el fútbol, y hace mucho jugaba ella en San Martín pero dejo por complicaciones de la vida. Ella es mi fan número 1, yo le digo siempre que ella esta en las buenas y en las malas. Ella llora, ríe, y festeja conmigo en el proceso que un jugador de fútbol pasa, ella es mi motivación de jugar al fútbol porque siempre que hago un gol verle la cara de felicidad y orgullo es lo mas lindo. Es un poco lo que una hija puede devolver a su padres por todo el esfuerzo q hacen por comprarme todo lo q necesito y más”, subrayó la jugadora de 18 años quien también asegura que su tío Emanuel y su papá forman parte de esa hinchada que siempre está en cada partido, sin importar la cancha.

VIRTUDES AZZURRAS Y OBJETIVO A LARGO PLAZO

La CAI comenzó el certamen con goleadas contundentes. El equipo de Santiago Gaillard lleva 39 goles a favor en seis partidos, y Mirillán junto a Fuentes son las goleadoras del plantel con 7 cada una. “Para mi estar en la tabla de goleadoras es algo lindo, y un orgullo tan para mi como mi familia. Los goles son como un cariño a lo que tanto te esforzas para entrenar y verme dentro de la tabla es un mimo para mi en el corazón, y para mi mamá que si no fuera por ella no lo hubiera logrado”

Sobre los defectos y virtudes el cquipo que lidera el certamen junto a Ferro, la delantera explicó: “Creo que la mejor virtud que tenemos es que somos la gran mayoría chicas, y cuando están en el proceso de desarrollo y aprendizaje es mejor porque estamos todas con ganas de aprender y poder superarnos. Eso hace el grupo lindo que tenemos, y por mejorar creo que es la confianza nomas porque al ser chicas eso lo perdemos un poco y no se dan cuenta el nivel de jugadoras que tenemos”, explicó.

Mirillán también juega futsal y esta temporada decidió cambiar el rumbo, y dejar atrás su etapa en JM, que la llevó a integrar Selección de Comodoro. Este año defiende los colores de Zeus. “Me cambie de equipo porque quería probar algo nuevo, la verdad venimos con los resultados muy positivos. Son muy buenas compañeras, estaba nerviosa porque no conocía pero la verdad muy contenta con nuestros resultados y espero q sigamos así. También estuve en Selección C20, y la verdad muy contenta porque pudimos lograr el objetivo de salir campeónas allá en Rawson el año pasado, y este año tengo el objetivo de poder mejorar y ver si puedo quedar de nuevo”, setenció.

Sobre referentes en el fútbol femenino, Chiara no dudó al nombrar a una de las más experimentadas que hay en el certamen, con quien compartió equipo en el futsal. “Tengo a Naty Stelle como referente, me gusta como es, como jugadora y como persona. En la cancha es muy tranquila a la hora de que la presionan, me gusta la verdad su juego y lo inteligente que es al jugar”, admitió.

Por útlimo habló de sus sueños deportivos, algo que tiene bien en claro: “mi máximo sueño es jugar en fútbol 11 a nivel nacional, poder jugar en Boca y en la Selección Argentina”, afirmó sin rodeos la delantera que frente al arco rival no perdona.