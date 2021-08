Con pico de más de 300 mil personas en vivo en su canal de Twitch, el español transmitió en directo la presentación del 10 de la selección argentina y también se acordó de Gustavo López, el periodista argentino con quien tuvo un cruce hace un tiempo atrás.

Ibai lo gastó con ironía en medio de su stream por su ausencia en el estadio del PSG: "Gustavo López no está, no lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado varias personalidades y no estaba".