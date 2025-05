BOCA JUNIORS Tras las aberrantes palabras de Anello, Riquelme salió a contestar y afirmó que inciará acciones: "mi hija me mandó un mensaje..." Juan Román Riquelme salió a hablar con Jorge Rial tras las aberrantes y discriminatorias palabras del periodista Gabriel Anello. "Estoy orgulloso de decir que soy argentino, que armo Don Torcuato, que me tocó un color de piel normal y no tengo drama con ningun color de piel", comentó.