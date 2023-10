Lionel Messi rompió el silencio después de haber sido agredido por Antonio Sanabria en pleno campo de juego al finalizar el encuentro que terminó ganando nuevamente su equipo por la mínima diferencia con gol de Nicolás Otamendi.

La “Pulga” respondió algunas preguntas en diálogo con la prensa y fue consultado por el particular momento con el jugador paraguayo que no tuvo respeto hacia el mejor de todos los tiempos.

"Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no si ni quién es el chico este", expresó Messi tras la finalización del partido con una clara molestia por lo ocurrido.

Corto y conciso, el campeón del mundo evitó dar más información y lo fusiló: "tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí".

Lo cierto es que Messi volvió a sumar minutos con la selección argentina después de haberse lesionado y estar varios partidos afuera también en el Inter de Miami.