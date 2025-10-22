(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata y una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino de las últimas dos décadas, rompió el silencio para hablar con sinceridad sobre distintos temas que atraviesan su carrera como futbolista y dirigente, además de revelar detalles inéditos sobre el club que hoy dirige.

Desde su rol en la dirigencia, Verón no dudó en destacar el valor histórico y la identidad de Estudiantes de La Plata, institución que ha marcado generaciones en el fútbol nacional e internacional. “Estudiantes forma parte de los grandes del fútbol argentino. Tiene una pertenencia y una escuela que se logra mantener a lo largo del tiempo”, afirmó con orgullo en diálogo con el canal de streaming Gelatina.

Quizás uno de los temas más delicados y comentados en la carrera de Verón fue su actuación en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, donde no pudo desplegar el nivel esperado. Desde entonces, el exmediocampista fue cuestionado por su desempeño, incluso cargando con parte de la frustración popular que vivió la selección argentina tras la temprana eliminación.